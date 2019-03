Más de S/500 mil al mes gastan en locadores de GRP

Sale a la luz la frondosa y jugosa planilla de locadores de servicios de la sede central del Gobierno Regional de Piura (GRP), con lo cual se pondría en evidencia el uso desmesurado de los escasos recursos públicos de la institución.

Según el cuadro de retribuciones aprobado en febrero, al cual tuvo acceso en exclusiva La República, son 265 servidores contratados en la actual gestión del gobernador Servando García, bajo esa modalidad.

Los mismos están distribuidos en las 22 oficinas de la institución pública y le cuesta a la región 559 mil 185 soles mensuales. Los sueldos promedios oscilan entre los 1,500, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 hasta los 8,000 soles; este último monto similar al salario de un funcionario de la entidad regional.

De acuerdo al documento, las dependencias con mayor número de locadores son la Secretaría General de la Presidencia con 30 contratados; la Gerencia de Desarrollo Social 28; la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional Vigilantes-casetas de Bombeo-COER 27; Gerencia de Infraestructura 26; Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural-Prorural 25 y la Oficina de Imagen Institucional, 21.

Sin embargo, los locadores con buenos sueldos están en la Procuraduría Pública Regional Ad Hoc en los procesos penal, arbitral y laboral con emolumentos de 8,000 soles.

Le siguen los contratados en la Gerencia General Regional con S/4,000 a S/6,600, así como de la Unidad Formuladora con S/ 5,000.

Un caso aparte son los locadores denominados “asesores externos”, que ganaron en febrero S/6,500 por brindar servicios de toda índole al despacho de la Gobernación Regional.

Desorden

El secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno Regional, Manuel Mejía, cuestionó la excesiva contratación de locadores, ya que genera desorden y caos en la entidad. Reveló que no existe una asignación presupuestal para el pago de esa planilla, “con lo cual se desconoce la fuente que permite cancelar los honorarios de más de 200 locadores”.

Esta situación, anotó, le estaría generando un gran forado a la sede regional, pues en dos o tres meses no se tendría recursos para cancelar los bienes y servicios de la institución.

De otro lado, el dirigente aclaró que no están en contra de la contratación de locadores, pero deben ingresar los necesarios para cubrir las necesidades de la gestión. Dijo que deben contar con el perfil profesional, tener experiencia y el salario debe estar acorde con la función que desempeñen.

Como recordaremos, el sindicato de trabajadores ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República para investigar el ingreso desmesurado de personal contratado en la región y la designación irregular de funcionarios de confianza.

“No tienen ningún vínculo con entidad”

El gerente general regional Jesús Torres Saravia reconoció que actualmente en la sede regional hay un promedio de 270 locadores de servicio. Empero, dijo que se viene “arrastrando” unos 170 de la anterior gestión.

Indicó que en este mes saldrán entre 38 a 40 locadores porque no serán necesarios. “Ingresa por una necesidad que se requiera, y si no cumple se va”, remarcó.

Torres aclaró que una locación no es un contrato laboral, por lo tanto, no hay ningún vínculo laboral con la institución. Además, se le paga de acuerdo a la actividad que realiza y no tienen una escala remunerativa.