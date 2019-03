Intendencia responde a denuncia de abandono a bombero que casi muere en incendio

La Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) negó que haya “desatendido” o “abandonado” a Gustavo Inciso, voluntario que en setiembre del 2018 casi muere enterrado y quemado durante un incendio que tuvo lugar en Barrios Altos.

La víctima asegura que compró su silla de ruedas, medicinas y cremas para cicatrizar sus lesiones. A pesar que no trabaja desde el lamentable suceso, tiene que cuidar su salud y para ello debe, por ejemplo, pagar el servicio de terapia.

En respuesta, la INBP mostró una lista de compras efectuadas desde el 4 de setiembre hasta el 14 de enero, la cual está valorizada en S/ 3.193. “En cuanto al tema de la silla de ruedas y de las terapias, está siendo atendido en virtud a los informes expedidos por los médicos tratantes del Hospital Guillermo Almenara”, indicó.

Esta entidad, creada por el Ministerio del Interior (Mininter), es la responsable de apoyar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), facilitando los recursos logísticos y humanos necesarios.

Por su parte, el afectado afirma que desde que fue dado de alta, hace dos meses y medio, ha gastado S/5.700 en su recuperación y de eso la INBP solo le ha reconocido S/500. “Pese a que les he enviado las boletas y recibos vía correo electrónico hace casi un mes no he tenido respuesta”, denuncia.

La Intendencia aceptó que no hay una mensualidad para el hombre de rojo; sin embargo, explicó que es por la normativa. “Lamentablemente el Decreto Legislativo 1260 no otorga el beneficio de una pensión por incapacidad temporal (como el caso de Gustavo que volverá a recuperar la movilidad), solamente en caso de muerte o incapacidad permanente”, dijo.