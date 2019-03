Banda dedicada a robar autos y extorsionar a los dueños es capturada [VIDEO]

Tres sujetos que formaban parte de una banda delincuencial, dedicada a robar vehículos y posteriormente a la extorsión fueron atrapados por agentes de la Dirección de Robo de Vehículos de la Policía Nacional (Diprove). Estos llamaban a los dueños de los vehículos para pedirles fuertes cantidades de dinero.

El último martes, Miguel Alarcón dejó su auto estacionado en un centro de idiomas a donde él acude a estudiar, el cual queda queda ubicado en la calle Pacífico, cerca al centro comercial MegaPlaza en Independencia. Cuando salió de sus clases a las 10:45 de la noche él ya no encontró su vehículo, por lo que se acercó a la delegación policial del distrito para poder presentar su denuncia. ‘‘Hice el trámite, pero al término me dijeron que si por A o B me pedían plata, me comunicara con la comisaría’’, indicó que joven. Luego de unas horas, alrededor de las 2:00 de la madrugada, recibió una llamada en donde le pedían dos mil soles por el auto robado, a lo que él respondió que no contaba con esa cantidad en ese momento, pero que podía tratar de juntar y que le devolvieran la llamada a las 9:00 o 10:00 de la mañana.

Alarcón fue derivado a la Diprove que decidió montar un operativo para así recuperar el vehículo y al mismo tiempo atrapar a los delincuentes que se habían contactado con el joven. El coronel PNP Carlos Alberto Malaver, jefe de la Diprove, señaló para Panamericana que se logró intervenir a tres personas en el bar restaurante ‘La Rosita’. Uno de ellos fue identificado como Carlos Rubén Vásquez Ferreti, conocido como ‘el charapa’, a quien se le encontró 1,200 soles, que sería dinero producto de la extorsión. Asimismo, otros dos sujetos también fueron detenidos: Rubén Huamán Suller y Juan Alberto Bazalar Zúñiga. A ambos se les halló celulares y armas de fuego. Finalmente, luego de dos días las autoridades de la Diprove pudieron recuperar el auto robado.