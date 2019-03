Versiones encontradas sobre atropello de vicepresidente de Fuerabamba a policías [VIDEOS]

Apurímac. Hay dos versiones sobre la detención del vicepresidente de Fuerabamba, Edison Vargas. Tras ser liberado, el dirigente reconoció que conducía ebrio, pero no que no atropelló a los policías, la Policía afirma que sí.

Vargas fue detenido por presuntamente haber atropellado a un efectivo policial de la Diroes cuando manejaba su camioneta en estado de ebriedad. El vicepresidente fue trasladado a la comisaría de Challahuahuacho, ubicada en la provincia de Cotabambas en Apurímac, donde luego de algunas horas fue liberado.

A su salida de la sede policial, Vargas reconoció que conducía en estado de ebriedad, pero negó el atropello a los efectivos. Dijo que era una mentira de la Policía y que fueron ellos quienes lo atacaron.

“Estuve un poco ebrio, fui a ver a mis hermanos, me estacioné donde estaban descansando y de un momento a otro los policías disparan en el parabrisas hacía mí”. Siguió contando "en eso viene la Policía a golpearme, me metieron y también a mis hermanos los golpearon. Asumo que estuve ebrio, pero no por eso van a aprovechar para golpearme”, refirió.

Al momento, no saben donde se encuentra el vehículo supuestamente baleado. Vargas salió con comparecencia restringida, su caso seguirá siendo investigado.

LA VERSIÓN DE LA POLICÍA

En tanto, el Jefe de Operaciones de la USE Mayor Pedro Caballero Villegas de la Policía Nacional del Perú brindó una versión totalmente diferente. Indicó que la autoridad pudo ocasionar una tragedia en Challahuahuacho, lugar del conflicto por Las Bambas. Aseguró que de no ser por parapetes que se colocaron el ingreso de la mina, hubiera atropellado a los comuneros y policías.

Según relató, Edison Vargas estuvo conduciendo en forma intempestiva. Intentó atropellar tanto a los comuneros apostados como al personal policial. Al producirse la situación, los manifestantes habrían querido linchar a Vargas, pero se detuvieron cuando lo reconocieron.

Edison Vargas fue sometido al examen de dosaje etílico, donde dio como resultado positivo.

ORDEN DE CAPTURA

Durante el día circuló la información que Edison Vargas mantiene una orden de captura. El mismo vicepresidente dijo tener conocimiento de esto y que se siente perseguido. Pero, el coronel lo negó e indicó que en el sistema no figura ninguna orden de captura en su contra.