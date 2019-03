“Agrobanco debe ser cerrado por no cumplir sus objetivos”

El decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Alejandro Inga Durango, señaló que, dados los resultados históricos, no es conveniente que exista en el país una banca de fomento como es el caso de Agrobanco.

“Hasta el año 1991 existieron el Banco Agrario, el Banco Industrial, el Banco Hipotecario y el Banco Minero, con la idea de que si el Estado mantenía estos bancos se iba a propiciar el fomento del sector. En la realidad estos bancos fracasaron, por lo que se tuvo que cerrarlos ante sus carteras pesadas muy altas que eran financiadas por todos los peruanos”, dijo.

“En el caso de la agricultura, el Banco Agrario se retomó con el nombre de Agrobanco, que tiene poco más de diez años funcionando y no ha dado los resultados esperados, entre otras razones porque el agricultor se siente con derecho de que el Banco le tiene que dar crédito pero no tiene interés en devolverlo y un banco que no cobra, un banco que no recupera crédito, es un banco que quiebra, entonces ¿por qué no quiebra Agrobanco?, muy simple, por que el Estado sigue asumiendo sus pérdidas”, precisó.

Cuestionamientos

Inga Durango acotó que por tal motivo el Estado debe tomar la decisión de cerrar Agrobanco y orientar a los agricultores a financiarse con entidades privadas como las cajas rurales, que fueron creadas con la idea de apoyar a los micro y pequeños empresarios agrícolas.

“¿Cómo podría el Estado ayudar a los agricultores? A través de la asistencia técnica dirigida a aumentar su productividad y rendimiento. Los agricultores de Chicama y Jequetepeque-Zaña que no se han modernizado, aún siembran productos de manera tradicional. Siembran arroz porque su padre y su abuelo sembraron arroz. No toman en cuenta la orientación del mercado”, manifestó.