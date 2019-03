Piura: niegan solicitud de excepción de improcedencia a uno de los implicados de UGEL-Talara

El extesorero, José Luis López Lizano, investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Sullana por el presunto delito de omisión de deberes funcionales y otros, por el desvío de más de cinco millones de soles de las arcas de la UGEL-Talara, en Piura, ha solicitado ser excluido de dicha investigación, hecho que fue declarado infundado por el juez anticorrupción.

El pedido lo hizo el magistrado David Panta, quien alegó que su patrocinado es acusado de omitir, rehusar o retardar algún acto propio de la función del funcionario público, el cual no tendría relevancia penal porque lo que se le imputa son deberes funcionales de informar a sus superiores algún acto de irregularidad o en su defecto contrastar las planillas o supervisar las mismas.

En ese sentido, indicó no forma parte del tipo de omisión de actos funcionales, pues la omisión es dejar de hacer algo propio de la función, no de deberes funcionales los cuales son faltas administrativas y no penales.

Por su parte, el fiscal del caso, Luis Ramos, explicó que el imputado tenía el cargo de especialista en tesorería y tenía intervención en el pago de planillas de la UGEL-Talara, siendo el responsable de ver y comparar cada uno de los montos que se cancelaban a los profesores, mientras que el Poder Judicial sostiene que la defensa del extesorero presenta un argumento de semántica por el uso de las palabras incumplir y omitir.

Por ello, la fiscalía ha usado el sinónimo de un término como un hecho doloso, ante lo cual decidió declarar infundado el pedido de excepción de improcedencia de acción penal, disponiendo que siga el proceso conforme a ley.

Como se recuerda la fiscalía investiga el desvió de más de cinco millones de soles de las arcas de UGEL-Talara, delito en el cual los funcionarios habían generado planillas fantasmas o duplicaban pagos a los profesores que luego les entregaban en efectivo para el reparto personal entre algunos imputados.

Cabe indicar que por este caso cumplen prisión preventiva de 18 meses, la ex directora de la UGEL-Talara, Matilde Chiroque, y los ex funcionarios Paul Cruzado, Milagros Lalupú Omar Rivas y Javier Espinoza; mientras que el ex administrador Erick Vargas aún se encuentra prófugo de la justicia