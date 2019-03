Centro juvenil es una bomba de tiempo para internos y trabajadores

Pese a los reiterados pedidos del personal administrativo y de servicio del Centro Juvenil Miguel Grau de Piura, hacia las autoridades del gobierno local y central para la construcción de nuevos ambientes y mejoras en el salario, continúan en la precariedad poniendo en riesgo su integridad.

Por ello ayer, cansados de la situación que padecen, decenas de administrativos paralizaron por varias horas su trabajo para realizar un plantón, con la finalidad de exigir mejoras en las condiciones laborales, así como la construcción de mejores ambientes para más de 140 jóvenes que padecen por la precaria infraestructura.

Según manifestó el secretario Jorge Alvarado Álamo, actualmente los albergados se encuentran en peligro latente, ya que temen que ante un leve movimiento telúrico sean sepultados por las paredes que desde hace bastante tiempo se encuentran a punto de colapsar.

Además, Alvarado Álamo manifestó que en estos momentos no hay camas ni colchones suficientes para que los internos puedan descansar dignamente. Por ello, agregó, varios de ellos duermen en el piso. Incluso algunos días, en una sola cama, duermen hasta tres personas, lo cual genera riesgo de enfermedades contagiosas.

“Cómo es posible que sigamos en estas condiciones. Esto es una burla porque en una reunión nos dijeron que la construcción de nuevos ambientes recién empezará en el 2023, lo cual nos parece una burla. Mientras esperamos eso, todos nos encontramos trabajando en peligro latente. El presidente Vizcarra nos tiene abandonados”, señaló Jorge Alvarado.

Por tal motivo, refirieron que los menores internados no pueden cumplir adecuadamente su rehabilitación. Y es que no solo se trata de infraestructura. Según los manifestantes, no hay educadores suficientes para cumplir con lo dispuesto, ya que actualmente hay un educador para 50 personas. Pero según el sistema educativo del centro, lo ideal es que se contrate un educador para cada diez internos.

En tanto, una de las preocupaciones que resalta de todo este panorama es la falta de personal de seguridad, ya que a pesar del hacinamiento solo cuentan con tres agentes de seguridad por turno, lo cual no es suficiente para garantizar la tranquilidad del establecimiento.

“Con esta insuficiencia nosotros tememos que en cualquier momento se desate un motín que no podrá ser controlado a tiempo porque no existe personal suficiente para eso. Se lo advertimos a las autoridades. Si llega a pasar cualquier tragedia no será culpa nuestra, es de las autoridades que nos tienen olvidados”, advirtió.

Enfermedades

A ello se suma el obsoleto sistema de alcantarillado que colapsa a diario, por lo que los menores padecen de enfermedades diarreicas y respiratorias, sin contar con los medicamentos básicos para contrarrestar estos males.

En ese contexto el médico del centro, Romel Espinoza Mendoza, dio a conocer que del total de la población, un 45% de los internos padece enfermedades que no son tratadas correctamente por la falta de medicamentos.

Exigen salarios dignos

Los más de 60 trabajadores administrativos y de servicios también protestaron porque perciben sueldos que no se ajustan a su canasta familiar. Incluso refirieron que de recibir un ataque o de padecer alguna enfermedad contagiosa no podría ser tratada en su institución, por ello tendrían que ir a una clínica particular. Pero con el poco sueldo no es suficiente.

Además, los manifestantes dieron a conocer que algunos administrativos contratados hace pocos meses siguen esperando el pago por sus servicios. “Cómo es posible que tengamos sueldos que no nos alcanza para mantener a nuestras familias. No obstante, vemos que los ministros, congresistas y otras autoridades se aumentan los sueldos”, cuestionó.