Eligen a Señorita Chiclayo 2019 sin concurso

La estudiante de Derecho, Kristel Castañeda Serra, fue presentada por el alcalde Marco Gasco Arrobas como la Señorita Chiclayo 2019, tras ser designada como representante de la belleza chiclayana.

La presentación de la joven se realizó la mañana de hoy en el Palacio Municipal de Chiclayo, durante una conferencia de prensa organizada con el propósito de dar a conocer las actividades programadas por el 184 aniversario de creación política de la provincia.

Según se informó en la conferencia, Castañeda Serra fue elegida por realizar acciones filantrópicas y su buen desempeño académico. Además, destacaron la labor que realiza en la fundación Patitas a la Obra, en beneficio de las mascotas que no tienen un hogar.

La designación de la universitaria como Señorita Chiclayo 2019 sin previo certamen de belleza generó cierta incomodad entre los ciudadanos. Los comentarios negativos no se hicieron esperar, a través de las redes sociales cuestionaron la elección de la joven, indicando que elegir a la representante de la belleza chiclayana no es competencia de un burgomaestre. También, mencionaron que la corona aún no ha sido entregada por la Señorita Chiclayo 2018 por lo que la designación no debería ser considerada como oficial.

El concurso que se organizaba cada año habría sido suspendido debido al alto costo que implica su organización y la crisis que atraviesa la municipalidad.