Aranzáens contra posición antiminera de Cáceres

Wilder Pari

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Aldo Aranzáens, discrepó con las recientes palabras del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, quien el último sábado en el Valle de Tambo - Islay, ratificó su oposición al proyecto Tía María, bajo el argumento que obedecía al mandato popular.

Aranzáens sostuvo que Cáceres Llica no debe tomar partido en un tema tan sensible como Tía María.

"Más allá de que esté o no de acuerdo, su labor es dar facilidades a ambas partes y actuar como mediador. Creo que no puede ponerse de un lado u otro (...) eso me parece que no es lo adecuado, porque de alguna manera perjudica los avances que pudiera haber entre la empresa y la población", expresó el presidente de la Cámara de Comercio.

Curiosamente, en la víspera de la visita de Elmer Cáceres Llica al Valle de Tambo, la Cámara de Comercio emitió un comunicado sobre una reunión con Elmer Cáceres, donde expresaron que los resultados fueron positivos.

Aranzáens señaló que durante la reunión, no se trató el tema de Tía María, por considerarlo sensible. Los puntos en la agenda fueron otros proyectos trabados como Majes Siguas II, la Variante de Uchumayo y la autopista Arequipa - La Joya. El representante del empresariado sostuvo que el gobernador regional mostró buena disposición para destrabar dichos proyectos, por lo cual se fueron con una imagen positiva de la reunión.

Sobre el tema Tía María, también opinó el exministro de Agricultura Carlos Leyton, quien sostuvo que debe buscarse otra empresa que ejecute el proyecto debido a la objeción de pobladores del Valle de Tambo contra Southern.

Caso Las Bambas

En relación al conflicto en Las Bambas, Aldo Aranzáens sostuvo que también afecta la economía del sur peruano y la imagen del Perú en el extranjero. Espera que en los siguientes días se llegue a un acuerdo donde se compense de manera justa a los pobladores que reclaman un resarcimiento económico a la empresa minera. ❖