Ministerio Público entregará menores intercambiadas a sus respectivas madres

Luego de que la prueba de ADN reveló las sospechas de unas desesperadas madres, el Ministerio Público devolverá hoy a las menores intercambiadas en el hospital de Barranca a sus respectivas progenitoras.

A través de un Twitter, el Ministerio Público informó que hoy a las 4:00 p. m. hará entrega a sus respectivas madres las recién nacidas intercambiadas. Los fiscales Sarita Rodríguez y Jhonn Valenzuela estarán a cargo de la diligencia.

Como se recuerda, la directora del laboratorio encargado del análisis, Ysabel Montoya Piedra, confirmó la noticia en una conferencia de prensa. “Los resultados arrojaron un 99.9%, prueba irrefutable de parentesco filial”, señaló la especialista.

El Ministerio de Salud, a través del Hospital Santa Rosa, coordinó el apoyo psicológico a las dos madres.

Por su parte, las progenitoras manifestaron tener sentimientos encontrados, pues les alegra tener a sus verdaderas bebés en brazos, pero también lamentan la situación que les ha tocado vivir. “Sé que es un proceso penoso que he pasado y no me gustaría que ninguna otra madre pase por lo mismo", agregó una de ellas.