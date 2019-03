Detienen a propietario de canal de TV acusado de extorsión

Grave denuncia. Agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron a Álvaro Esteban Fernández Malqui (42), luego de que Pedro Reaño Márquez lo denunciara por extorsión. El acusado de chantaje, quien es propietario de del Canal 38 y Radio Estrella, se habría comunicado con el empresario de la provincia de Sullana (región Piura) para solicitarle la suma de 3 mil soles.

Según manifestó el presunto agraviado, Fernandez Malqui le dijo que para no atacarlo a través de sus medios de comunicación debía “cooperar”. “Me llamó y me dijo: ¿cómo es contigo para no hacerte quedar mal en mi programa”, precisó.

Tras ese primer contacto, el empresario denunció el hecho ante el despacho del fiscal Darío Peralta. Siendo así, las autoridades planearon un operativo para capturar al presunto extorsionador infraganti, por lo que dispusieron a fotocopiar los 15 billetes de 100 soles que entregaría el empresario como adelanto.

La detención se realizó la tarde de ayer, al promediar la 1:45 p. m., en el parque Kuramoto, cuando el intervenido se disponía retirarse del lugar a bordo de su camioneta luego de recibir el dinero del empresario. Posteriormente, fue trasladado hasta la sede del Deincri para las diligencias correspondientes.

Trascendió que el acusado de extorsión se interesó en Reaño Márquez al enterarse que era el responsable de una obra en la calle Morropón, en el distrito de Bellavista.