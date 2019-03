Audios confirman cómo Aduviri negociaba puestos

Liubomir Fernández Puno

El gobernador regional, Walter Aduviri Calisaya, ofreció a Dina Romero Salcedo un cargo de asesora regional en la sede central si demostraba un buen desempeño al frente de la Red de Salud de Huancané. Romero lo apoyó activamente en la campaña.

El ofrecimiento quedó registrado en un audio grabado por una de las personas que acompañaron a Romero Salcedo a la sede del gobierno regional para reunirse con la autoridad puneña el domingo 24 de marzo.

Walter Aduviri le hace el ofrecimiento para trabajar en Huancané y luego en la sede central. Romero dejó entrever que para controlar el sector era clave copar la Dirección Regional de Salud.

Aduviri le retruca diciéndole que cada red de salud es una unidad ejecutora y si aspira a otro cargo, le precisa: “Demuéstrame. Si tú me demuestras ahí (en Huancané) y te pongo de asesora. (…) Si tú no me demuestras, te vas”.

La autoridad, en todo momento, insiste en que necesita gente que ponga en marcha el sistema de salud al servicio del sector rural.

Recordó que designó a Percy Luque como director regional de Salud de Puno (Diresa). Además, indica que este fue activo en las redes de Melgar, pero ahora no está cumpliendo.

Víctor Chura, secretario de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, anunció una marcha contra Aduviri; el gobernador en los audios advierte corrupción.

El dirigente aseguró que el 1 de abril habrá una reunión en Puno de todos los trabajadores. Acordarán las medidas a adoptar, pero advirtió que uno de los acuerdos será pedir que la designación de directores de redes de salud sea por concurso público. v