ADN confirma que bebés fueron cambiadas en hospital de Barranca

Dos madres llegaron a Magdalena para someterse a la evaluación de ADN que les reveló lo que una sospechó y denunció hace pocos días: el hospital de Barranca había intercambiado a sus niñas.

La directora del laboratorio encargado del análisis, Ysabel Montoya Piedra, confirmó la noticia en una conferencia de prensa. “Los resultados arrojaron un 99.9%, prueba irrefutable de parentesco filial”, señaló la especialista.

Por su parte, una representante de la Superintendencia Nacional de Salud indicó que ya se ha coordinado, con Defensoría del Pueblo, las investigaciones para determinar cuáles fueron las falencias en el establecimiento. “Puede llegar a ponerse una multa de hasta S/ 500 UIT”, estimó.

"El Ministerio de Salud, a través del Hospital Santa Rosa, ha coordinado el apoyo psicológico a las dos mamás. Ya hemos tenido más acercamiento con la familia de la señora Paula y, bueno, se hará lo mismo con la señora Rita”, comentó.

Las progenitoras manifestaron tener sentimientos encontrados, pues les alegra tener a sus verdaderas bebés en brazos, pero también lamentan la situación que les ha tocado vivir. “Sé que es un proceso penoso que he pasado y no me gustaría que ninguna otra madre pase por lo mismo", agregó una de ellas.