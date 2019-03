Policía condenado a cárcel dice temer por su vida

Desde la clandestinidad, el suboficial PNP Freddy Leguía Escurra reveló que conocida la sentencia en su contra –cuatro años de cárcel efectiva luego de ser encontrado culpable del delito de colusión– teme por su vida, pues dice que todas las bandas dedicadas al crimen organizado que encarceló deben estar planificando cobrar venganza y eso hasta le podría costar la vida.

Refirió que, enterado del fallo emitido en su contra, se quedó sorprendido pues creyó que al ser hallado culpable su sentencia sería suspendida y no efectiva. “No hay ningún elemento que demuestre mi culpabilidad, pues las pruebas presentadas todas han sido refutadas y no existe nada que me incrimine”, dijo.

Leguía defendió su inocencia indicando que las pruebas presentadas estaban llenas de vicios que los magistrados no tuvieron en cuenta. Una de ellas sería la admisión de la transcripción de un vídeo, así como las actas firmadas por personal policial que nunca intervino en las diligencias de detención en su contra. Leguía, elegido en dos ocasiones como Policía del Año y premiado por el gobierno regional en su lucha contra las extorsiones, por el momento está oculto, pues sabe que ya tiene orden de captura.