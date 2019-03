Los Olivos: extranjeros son detenidos por el asesinato de un cobrador de combi [VIDEO]

Un joven cobrador de combi fue asesinado a balazos en el óvalo de Huandoy de Los Olivos. La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos extranjeros, quienes serían los presuntos autores de este crimen.

Según los testigos del hecho, a alrededor de las 11:00 p.m. del último martes, Josué Marcelo Huapaya Asunción tuvo una pelea con un pandillero de la zona, quien se retiró del lugar. No era la primera vez que ambos hombres tenían una riña.

Minutos después, aparecieron dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Uno de ellos sacó una pistola y lanzó dos disparos hacia la cabeza de Huapaya.

El joven herido fue llevado al hospital de la Municipalidad de Los Olivos, pero por la gravedad de su estado fue trasladado al hospital Cayetano Heredia, lugar donde falleció.

Mientras tanto, policías del Depincri Los Olivos detuvieron a dos extranjeros, de nacionalidad venezolana, quienes estarían implicados en el hecho.

“Vi un patrullero, [me subí] y los perseguimos. Ellos corrieron y se agacharon como para que no los reconozcan. Cuando les miré la cara, [me di cuenta de que] habían sido ellos. No tenían armas, pero estaban junto a la persona que le hizo daño a mi compañero”, declaró un colega del joven asesinado para América Noticias.

Por su parte, la madre del fallecido pidió que se investigue a fondo el asesinato de su hijo. Los agentes informaron que Huapaya Asunción registra denuncias por robo agravado, hurto simple, violencia familiar y tenencia ilegal de arma. Ahora, esperan obtener las imágenes de una cámara de seguridad, ubicada en el lugar del ataque, para esclarecer lo sucedido.