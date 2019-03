“Deuda de S/10 millones en comuna de 26 de Octubre nunca existió”

Piura. Luego que se dieran a conocer los juicios que perdió la comuna de 26 de Octubre contra la empresa Cementos Pacasmayo, el gerente de Tributación y Planeamiento Fiscal de la empresa, Ricardo Valcárcel García, explicó que los cobros realizados por la exgestión nunca debieron realizarse, porque la deuda que se pretendía cobrar en el Poder Judicial nunca existió.

Según señaló el funcionario, tienen en contra casos judiciales, uno que se cerró y dos que aún se encuentran en litigio. El primero, tal como lo señala la resolución n.° 6 del Quinto Juzgado Especializado Civil de la Corte, por la imposición de la multa de 6 millones a la referida empresa por concepto de impuesto predial y arbitrios.

Al respecto dijo que el cobro no correspondía debido a que no se había culminado con el proceso administrativo de la conformidad de obra que otorga la misma comuna. “Es decir, cobraron por algo que no habían emitido”, dijo. En el segundo caso, agregó, la multa por construir sin licencia tampoco es viable debido a que este documento fue expedido por la Municipalidad Provincial de Piura. “Se ganó en primera instancia porque sí contábamos con licencia. La municipalidad apeló pero aún está en proceso. Pero nunca se perdió el dinero porque perder es algo que tú tienes y ellos nunca lo tuvieron porque las multas nunca existieron”, expresó el funcionario.