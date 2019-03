Por primera vez, aplican prueba del polígrafo a postulantes a la Escuela de la PNP [FOTOS]

En su intento por mejorar los filtros de integridad y confiabilidad para quienes deseen sumarse a sus filas, la Policía Nacional del Perú aplicó por primera vez en su historia la prueba del polígrafo en su más reciente prueba de selección a los postulantes a la Escuela de Oficiales de la PNP.

La prueba comenzó el pasado 22 de marzo y culminó el día de hoy a cargo de Departamento de Confiabilidad y Evaluación de la Credibilidad de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Cada día fueron entrevistados 100 participantes del proceso de selección en un lapso de dos horas y media a tres horas, y los resultados fueron obtenidos el mismo día.

Para lograr dicho fin se habilitaron 26 salas en la que los 500 aspirantes fueron entrevistados por 50 especialistas con la ayuda del polígrafo y sus componentes electrónicos con el fin de registrar sus respuestas corporales - tales como las fluctuaciones en su presión sanguínea, pulso y respiración - mientras son interrogados por los encargados. Ello permitirá conocer si contestaron con la verdad.

La Policía Nacional destacó que colocación del polígrafo en el cuerpo del postulante no tiene ninguna implicación sobre su salud. Asimismo indicó que las interrogantes formuladas no afectan la intimidad del entrevistado ya que no se tocan temas de corte político, religioso, íntimo y/o personal.

La responsable de la Oficina de Control de Calidad del departamento de poligrafía, Rocío Torres, destacó la importancia de esta prueba con el fin de tener mejores elementos. "El polígrafo es una herramienta muy eficaz que nos ayudará a identificar a los postulantes idóneos para la función policial", sostuvo la mayor PNP.

La implementación de este tipo de prueba al proceso de selección para los nuevos oficiales de la Policía Nacional fue realizada por el anterior ministro del Interior, Carlos Morán, para prevenir la corrupción desde antes que el personal se forme en la institución, y por ende elevar la calidad del servicio policial.