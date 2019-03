Rímac: en las próximas horas se restablecerá el servicio de agua en la zona El Balcón

Sedapal anunció que en las próximas horas se restablecerá el servicio de agua potable en zona El Balcón, ubicado en la urbanización de San Juan de Amancaes, en el distrito del Rímac. Esto a raíz de la denuncia que hicieran los vecinos del lugar.

Se sabe que el servicio fue restringido hace 5 días debido a las obras de ampliación y mejoramiento que ejecuta una empresa contratista del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Tal como indica un comunicado de Sedapal, el corte de agua se debió a que durante la ejecución de obras en la zona "se encontraron interferencias de redes de energía eléctrica". Esto llevó a que Enel, empresa proveedora de electricidad, interviniera y se ordene la suspensión del servicio.

Se estima que los trabajos demoren unas horas más por lo que se informó a los vecinos del Rímac que deberán esperar. Esto ha desatado la inconformidad de ellos pues enuncian que no fueron avisados del corte y que en los recibos de pago se observan una serie de incongruencias que no reflejan la realidad sobre el servicio que reciben.

"La población está desesperada porque no tenemos agua hace cinco días y no nos han avisado [...] En los recibos de agua que nos llegaron dice que recibimos agua las 24 horas del día pero eso no es cierto. Nosotros recibimos el agua solo por seis horas", contó una vecina afectada.

Finalmente, Sedapal lamentó lo ocurrido y pidió disculpas a sus usuarios por las molestias que pudieran ocasionar estos trabajos y por la escasez del líquido elemento.