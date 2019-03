Religiosas denuncian ser víctimas de acoso desde hace un mes [VIDEO]

En el distrito de Ventanilla, ubicado en el Callao, un grupo de religiosas han denunciado ser víctimas de acoso desde hace cerca de un mes. Las hermanas de la congregación ‘María Madre de la Iglesia’ señalaron que sujetos a bordo de un vehículo negro se han estacionado al frente del nido que está a su cargo y les han tomado fotografías, una de ellas afirmó haber sido seguida por un hombre, mientras que otro intentó ingresar al nido aduciendo que llevaba una donación de un obispo, quien en realidad se encuentra muerto. Sin embargo, cuando no se le permitió entrar, este golpeó y pateó la puerta del lugar.

‘‘Me siguió. Yo venía corriendo y él corría detrás de mí (...) hasta que yo pude entrar rápido, gracias a Dios, a la cuna, pero fue un momento muy triste. Entré y me quebré porque las piernas ya no me daban más para correr’’, recordó la hermana Isabel sobre el día en el que fue perseguida. Estas religiosas, víctimas de acoso, tiene a su cargo una guardería a la cual asisten alrededor de 175 niños que van desde los seis meses hasta los cinco años de edad. Ellas temen por la integridad y vida de los menores. Afirman que cuando intentaron poner una denuncia en la Policía, los efectivos se burlaron de ellas. También se acercaron a la Fiscalía y no les habrían hecho caso alguno. ‘‘La única entidad pública que sí nos ha prestado atención es la Defensoría del Pueblo. Esperamos que nos ayude a investigar’’, indicó.

El sujeto que quiso ingresar al lugar con la excusa de la donación fue identificado como Víctor Manuel Morán Zárate. Las religiosas creen que podría tratarse de un ladrón a pesar de que, según señalaron, pocas personas realizan donaciones al nido. A pesar de contar con sus datos, la Policía no les recibió la denuncia. Ellas desean que se averigüe qué es lo que buscan estos sujetos.