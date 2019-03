Ate: joven denunció que su expareja intentó quemarla viva [VIDEO]

Una mujer denunció que su ex pareja, identificado como Genso Villa Acosta, intentó rociarle combustible y prenderle fuego al interior del dormitorio que comparte con su madre. El intento de feminicidio ocurrió en Huaycán, en el distrito de Ate.

La joven de 24 años narró que el sujeto llegó hasta su casa y al ubicar su dormitorio, roció un líquido inflamable por un agujero de la pared para luego prenderle fuego. Madre e hija despertaron y lograron escapar de las llamas gracias al aviso de una vecina que vio al sujeto merodear por la zona.

"Salgo a mirar y de pronto suena fuerte, me apresuro y lo veo corriendo con una botella", narró la madre de la víctima cuyos vecinos auxiliaron y ayudaron a sofocar el fuego que amenazaba con consumir la vivienda.

En tanto, la agraviada señaló que Villa Acosta intentó retomar una relación sentimental pero que ella se negó en reiteradas oportunidades.

"Quiere regresar conmigo, siempre me molesta, insiste y me amenaza. Antes me venía a buscar para prestarle dinero pero nunca me lo ha devuelto. Yo pido al Ministerio de la Mujer que me ayude porque ya no aguanto más", dijo a las cámaras de Latina Noticias.

La joven hace un llamado al Ministerio de la Mujer para que la ayuden a librarse del sujeto pues éste insiste en acosarla. Se espera que los agentes de la Comisaría de Huaycán capturen al hombre pues ella teme que vuelva a buscarla para cumplir su cometido y termine siendo una víctima más de feminicidio.