Fiscalía libera a sujeto que atropelló a joven por manejar ebrio [VIDEO]

En el distrito de Villa El Salvador, un conductor que se encontraba en estado de ebriedad y atropelló a un joven de 20 años de edad ha sido liberado por la Fiscalía, según señaló la familia de la víctima. Nadie se ha hecho cargo de Enrique Ruiz Cárdenas, quien incluso podría llegar a perder las dos piernas a causa de las lesiones.

El accidente de tránsito ocurrió cuando el joven se encontraba trabajando y fue impactado por Exaltación Sánchez Valdivia, de 34 años, dejándolo gravemente herido. ‘‘El señor estaba en estado de ebriedad. No se podía ni levantar’’, señaló la hermana de la víctima. La familia ha indicado que el sujeto habría sido liberado al segundo día a pesar de que en el parte policial que se le entregó figura que él estaba bajo la influencia del alcohol. ‘‘Cada litro de sangre tenía 1,13 gramos de alcohol’’, contó la mujer, quien afirmó que su hermano se encuentra entre la vida y la muerte.

Enrique Ruiz Cárdenas había conseguido un trabajo en la Municipalidad de Villa El Salvador como parte del personal de limpieza. Él era el sustento de su esposa e hijo de cuatro años. La familia del joven ha señalado que el municipio no se estaría haciendo cargo del joven. ‘‘Que el alcalde se acuerdo que es un trabajador más. Pasan los días y mi hermano sigue postrado en una cama’’, agregó la mujer.

Por su parte, Exaltación Sánchez Valdivia tampoco habría mostrado interés en ayudar a la víctima de este accidente de tránsito. Él no pudo ser localizado en su vivienda. ‘‘Es injusto porque él debería estar tras las rejas, pagar al menos o acercarse a la familia y decir en qué puede ayudar’’, indicó la mujer.

En la comisaría Laderas de Villa, ubicada en Villa El Salvador, los efectivos no quisieron brindar declaraciones. De acuerdo a lo informado por Panamericana, hasta el momento no se ha podido operar a Sánchez Valdivia. Su estado de salud no lo estaría permitiendo; además, la familia no cuenta con el dinero suficiente para poder cubrir los gastos.