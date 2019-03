A dos años de desborde del río Piura: el drama de vivir 720 días postergados

Mañana 27 de marzo se cumplirán dos años del desborde del río Piura, cuyo desastre dejó miles de familias damnificadas, quienes aún luchan porque su mente borre este trágico momento, pero no lo logran, pues es inevitable que sus ojos se llenen de lágrimas, de rabia e indignación al verse en las mismas condiciones: entre escombros y anuncios postergados.

La República recogió el testimonio de los moradores del Bajo Piura, quienes aún esperan que se reconstruyan sus viviendas y se reparen los diques de la margen izquierda, así como de los moradores instalados en los albergues de la Panamericana Norte, quienes luchan por conseguir los servicios básicos.

Una de ellas es Liz Chiroque Vílchez, quien vive en el distrito de Cura Mori, en el asentamiento humano 26 de Noviembre. En los carrizos de su vivienda aún se observa la marca del barro, un poco más de metro y medio, que dejó al borde del colapso su hogar. Pese a ello, no ha sido considerada para la reconstrucción en sitio propio y mucho menos para acceder al bono 500.

Así como ella, las viviendas de otras 120 familias que aquel día se refugiaron en una loma llamada Huaca de Elías, fueron consideradas por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), en situación de moderadas. Por lo que reclaman un verdadero empadronamiento.

“El río llegó a nuestro pueblo a la 1 de la tarde, nuestras casas quedaron devastadas, por eso vivimos tres meses en la huaca Elías, soportando las lluvias, pero por nuestros niños decidimos reconstruir nuestras viviendas con el mismo barro que dejó el desborde. Nosotros somos los verdaderos damnificados y no hemos sido incluidos. El Estado no nos considera porque siempre está de espaldas a nosotros”, lamentó el teniente gobernador Hugo Coveñas.

Situación similar denunciaron los moradores del distrito de Catacaos en la última visita del premier Salvador del Solar, donde la población con carteles en mano le exigió la pronta reconstrucción de sus viviendas, pues a dos años del desborde aún no cuentan con un módulo. Y es que, como bien indicó el ministro de Vivienda, Carlos Bruce, solo 6 mil se han culminado.

Aquella vez los moradores denunciaron el mal trabajo de Cofopri que empadronó a familias que no debían acceder a los módulos y ahora estas viviendas son ofertadas a 18 mil soles. Incluso estas construcciones lucen inhabitables, mientras que otras familias aún continúan entre esteras y calaminas.

Zozobra

En tanto, en Villa de Pedregal Grande, otro de los pueblos afectados del Bajo Piura, más de 8 mil habitantes viven en zozobra ante un posible desalojo luego de que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con resolución 027-2018, advirtiera la desocupación y demolición por encontrase en zona inundable.

Lo inaudito, refiere el alcalde delegado Santos Yamunaqué Chero, es que en la zona se han realizado construcciones en sitio propio, y ahora están condicionando a la población a renunciar a sus predios para acceder al Bono Familiar Habitacional.

“Ya no confiamos en el Gobierno Central. El 2 de marzo Cenepred me pide que elijamos dónde comenzamos a reubicar porque estamos en zona de alto riesgo, pero esa no es la solución. Nuestras vidas están aquí y no vamos a renunciar a nuestros bienes”, señaló la autoridad.

Abandono

Sin embargo, la realidad más triste se encuentra en los albergues ubicados en la Panamericana Norte, donde 1200 familias aún esperan que el anuncio del ahora ministro de Vivienda, Carlos Bruce, se concrete, pues les ofreció la construcción de sus módulos en un año, sin embargo no se realiza.

Aquí, los escolares aún reciben clases en aulas prefabricadas de multigrado, no cuentan con los docentes completos para los diferentes grados y los servicios higiénicos lucen en deplorables condiciones.

Tampoco cuentan con vías de acceso, las familias deben caminar cerca de dos kilómetros desde la Panamericana hasta la zona. Incluso la posta médica que prometieron las gestiones anteriores, tampoco se instalaron.

Frente a esta postergación y olvido, como lo califican los pobladores, este 27 de marzo saldrán a las calles para exigir al Gobierno central que agilice las obras de reconstrucción.

“Nos movilizamos con derecho y razón por una justicia que nos asiste. Nosotros lucharemos para que nuestra gente sea atendida, porque mientras los congresistas se pelean por viáticos y sueldos, nuestra gente padece. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, enfatizó el coordinador distrital de la Mesa de Concertación de Cura Mori, Félix Bayona.

La clave

Cabe recordar que en su última visita el premier Salvador del Solar dijo comprender el malestar de la población, y aseguró que este año se concretará la mayoría de proyectos, ya que los dos primeros años trabajaron en evaluar daños y elaborar expedientes técnicos.