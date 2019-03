Rector de conocida universidad intentó validar título que sería falso [VIDEO]

El rector de una conocida universidad peruana ha sido acusado de estar involucrado en una red internacional de títulos, como maestrías y doctorados, falsos. Esto pudo ser descubierto luego de que el académico solicitó a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) la validación de su título de doctorado que había sido otorgado por una universidad extranjera de dudosa procedencia.

El personaje en cuestión es Enrique Bedoya Sánchez, rector de la Universidad Alas Peruanas (UAP). A través de una investigación realizada por Punto Final, se pudo conocer que la supuesta universidad llamada ‘Faculdade Atenas’, que es de Brasil, tendría irregularidades. Este lugar incluso habría entregado reconocimientos ‘falsos’ a congresistas y figuras mediáticas de nuestro país.

Si bien ‘Faculdade Atenas’ sí existió en determinado momento, se supo que actualmente el centro de estudios ahora es conocido como el ‘Centro Universitario Atenas’ (UniAtenas), por lo que se estaría empleando el nombre de manera fraudulenta.

Junto a lo ya mencionado, a Enrique Bedoya Sánchez se le recordó sobre un reconocimiento que había recibido de la Universidad Internacional Euroamericana, algo que fue confirmado por el rector. Sin embargo, este no contó con que dicho lugar no existía. ‘‘Yo soy un académico, yo lo recibo de buena fe porque estoy acostumbrado a recibir. Yo no tengo la capacidad para estar reconociendo si existe o no existe. Afuera estoy más reconocido que en mi país’’, comentó el rector de la Universidad Alas Peruanas.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ya se ha pronunciado al respecto. El organismo técnico, adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), dijo que ‘‘ha iniciado el procedimiento para anular el reconocimiento de 32 títulos emitidos por la ‘Faculdade Atenas’ ’’. Asimismo, dijo que ya ha rechazado 20 solicitudes de registro de diplomas que estaban en trámite y que presentaban la misma clase de irregularidades.

Además, informó que la Procuraduría de la Sunedu iniciará las acciones legales correspondientes contra las personas involucradas en este caso.