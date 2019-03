Joven denunció a sujeto por tocamientos indebidos en el Metropolitano [VIDEO]

Un sujeto, identificado como Fermín Hurtado Fuster, fue denunciado por realizar tocamientos indebidos a una joven al interior de un bus del Metropolitano cuando el vehículo circulaba por el distrito de Independencia.

“Alguien me estaba rozando, para no reaccionar a lo frío y a lo bruto, me quedé pensando tranquila, me agaché, trate de ver si era su celular, pero cuando vi en el reflejo de la puerta, estaba como moviéndose para acomodarse y rozarse conmigo”, dijo la joven.

En ese momento, la agraviada encaró a Fermín Hurtado y lo obligó a bajar del vehículo en la estación Tomás Valle. Dos policías femeninas la apoyaron.

Tanto la víctima como el agresor fueron llevados a la comisaría de Independencia; sin embargo, los policías de dicha dependencia no dieron prioridad a su denuncia y la maltrataron.

"Me siento impotente, agobiada. Yo sé que nadie denuncia porque es tedioso, es largo, nadie te quiere ayudar y me han tratado mal", comentó la joven a la prensa.

Según su testimonio,al decirle a los agentes por qué reaccionaban así ante su situación, el alférez Olivares intentó justificarse diciendo que “no todas las áreas están preparadas para atender este tipo de casos”.

Según informó América Noticias, el hecho ocurrió la noche del último sábado y la denuncia fue atendida a las cuatro de la madrugada del día siguiente, luego de que llegara la fiscal.

Por su parte, Hurtado Fuster dijo ser estudiante universitario e intentó negar ser autor del delito de tocamientos indebidos. La víctima dijo que continuaría luchando para que su agresor sea sancionado.