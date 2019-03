Madre dice que dio a luz gemelos, pero uno desapareció en hospital

Dice que también fue víctima del Hospital Regional de Lambayeque. Diana Nepo de Vera contó que en el año 2017 se atendió de su embarazo en el Hospital Regional de Lambayeque, en donde los médicos le dijeron que iba a tener gemelos, pero una vez que dio a luz solo le entregaron un bebé y no había un segundo hijo.

Recuerda que fue sometida a una operación cesárea y esta demoró más de lo debido, ya que su parto se complicó, incluso debieron ponerle sangre. Dice que durante el tiempo del parto escuchó que una enfermera le dijo al médico que la trataba, de apellido Rojas, que faltaba un bebé y debían darse prisa. Después de eso fue dormida y no recuerda más.

Ella reclamó a su segundo hijo, pero misteriosamente las ecografías, análisis médicos y todo el control de su embarazo desaparecieron de su historia clínica, a la que nunca pidió acceso. Es por ello que ahora pide la ayuda de las autoridades, pues sabe que tuvo gemelos y uno de ellos le fue arrebatado. Espera que el Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo y Fiscalía le brinden la ayuda que necesita.

“Espero que esta vez me escuchen y escuchen a las otras madres que también se han visto en el mismo caso que el mío y de las bebés cambiadas y no han sido escuchadas, y que sus denuncias no fueron aceptadas. Todo esto debe investigarse y si hay algunos responsables, pues entonces estos deben responder por los ilícitos que han cometido”, dijo.

Mientras tanto el Hospital Regional de Lambayeque guarda silencio sobre el caso.