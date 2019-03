Ladrones se hacen pasar como asistentes de un evento para robar laptops

Nunca imaginó que al asistir a un seminario se quedaría sin su más valiosa herramienta. Mauro Jonathan Cruz Valladares denunció que fui víctima del robo de su equipo al interior del Hotel San Blas, ubicado en la cuadra 39 de la avenida Arequipa, en el distrito de Miraflores.

El ciudadano narró frente a las cámaras de Canal N que pagó 200 soles para participar de un evento con el fin de potenciar su marca personal. Al llegar la hora del descanso salieron a tomar desayuno, sin imaginar que esto sería aprovechado por dos inescrupulosas personas que sustrajeron su equipo y el de uno de los expositores del evento.

En las imágenes de videovigilancia del hotel se puede ver en escena a un hombre de camisa blanca que, simulando hacer una llamada, coge la primera computadora con ayuda de una cómplice. Esta luego sustrae otro dispositivo y sale del lugar. Ya en otro plano, el primer sujeto abandona el exclusivo local con el equipo dentro de una mochila.

El dispositivo de marca Toshiba, de cuarta generación, estaba valorizado en 4,000 soles y era utilizado para hacer trabajos de ingeniería.

Ahora Muro Cruz, quien se encuentra buscando trabajo, no solo perdió el seminario sino también una herramienta valiosa para su desempeño profesional y que ahora no quiere ser reconocido por los dueños del establecimiento, pues aseguran no tener responsabilidad por el robo o pérdida de objetos al interior de la sala alquilada para el evento.

Los agentes de la Policía de la comisaría de Miraflores llegaron hasta el lugar para recoger las imágenes de las cámaras de seguridad que permitirán dar con los responsables del robo.