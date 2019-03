George Forsyth sobre La Victoria: ‘‘El orden cuesta. Acá han hecho lo que les dio la gana’’

Según una reciente encuesta, el alcalde del distrito de La Victoria, George Forsyth, lidera las simpatías políticas. No obstante, en una entrevista brindada a un medio local, el burgomaestre señaló no sentirse político, sino solo un ‘‘pata preocupado por su barrio’’.

Asimismo, Forsyth también comentó que nunca ha militado en algún partido político, sino solo ha sido invitado. En una conversación con Trome, él también dijo no considerarse ni de derecha o izquierda: ‘‘Ya es demasiado moderno para pensar de esa forma. Ya no vemos colores’’, afirmó. El alcalde de La Victoria señaló que vivir en este distrito lo ‘‘enriqueció mucho’’, por lo que en algún momento pensó que le debía retribuir. ‘‘Ahora me encuentro en esa etapa, que es (...) poner mano dura, poner orden, porque el barrio te lo va a agradecer. La Victoria es mi barrio. Me siento en la obligación de devolverles algo’’, sentenció.

George Forsyth contó que el principal problema que ha encontrado en el distrito ha sido la falta de autoridad y que lo demás parte de ello. Cuando llegó a la municipalidad dice haberla recibido sin computadores, recursos, materiales e incluso sin impresoras o papel. Él expresó su deseo deseo de dejar a La Victoria distinta a cómo la encontró, ‘‘que el ciudadano no sienta vergüenza de vivir acá’’; no obstante, es consciente que cuatro años no serán suficientes. ‘‘Pero lo podemos enrumbar y la gente está respondiendo bien. El orden cuesta. Acá han hecho lo que les dio la gana’’, aseveró el burgomaestre.

Por último, recordó, entre otras cosas, que comenzó a recibir amenazas en los primeros días de alcaldía. ‘‘Pensé que se iban a demorar dos o tres meses, por lo menos’’, señaló.