Los Olivos: 30 abuelitos corren riesgo de quedarse en la calle [VIDEO]

Un grupo de 30 abuelitos que viven en la Casa Hogar Splendor del distrito de Los Olivos están preocupados porque podrían ser desalojados muy pronto. Sin recursos económicos y agobiados por sus enfermedades, piden apoyo para que encontrar un nuevo lugar donde puedan descansar tranquilamente.

Esto ocurre debido a que el dueño de la casa, que hoy alberga a estos ancianos, está pidiendo el espacio desde el 2016. La falta de recursos no ha permitido que suceda pues la encargada de este refugio no sabe a dónde trasladarlos.

"Algún milagro o alguna sorpresa vendrá con el deseado lugar que tanto necesitamos y no estar con la zozobra de dejar cualquier día este lugar", dijo una abuelita.

La Casa Hogar Splendor se levantó gracias al esfuerzo de su fundadora, la doctora Laura Castillo, quien alquiló esta vivienda para cuidar a personas de la tercera edad.

"El dueño de esta casa la está pidiendo desde el año 2016. En realidad ya debimos entregarla en enero pasado pero no ha sido posible porque no tenemos dónde trasladarlos (a los ancianitos). Derrepente hay una persona o un empresario que tiene un inmueble que está abandonado o que no la use, nosotros podemos darle un uso muy importante", expresó la doctora Castillo.

La casa hogar ha emprendido una colecta benéfica para conseguir una vivienda o los fondos necesarios para comprar una y así no dejar desamparados a estos abuelitos. Esta se realizará los días sábado 8 y domingo 9 de junio, en la Concha Acústica de Jesús María.

Si usted desea ayudar o conoce de alguien que desee contribuir a esta noble causa, no dude en comunicarse al número 990274852.