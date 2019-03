A río revuelto... ganancia de médicos

Los hospitales públicos están en crisis. Si un paciente necesita una operación de emergencia, debe recurrir a una clínica privada o esperar, con el riesgo de morir. Pero una regla de marketing dicta que en toda crisis hay una oportunidad; y aquí parece que los únicos beneficiados son los médicos. Estos están derivando a los pacientes a clínicas privadas donde trabajan.

Arturo Berrocal es un agente de seguridad. Su historia refleja cómo la salud, en lugar de convertirse en un servicio, se ha vuelto un negociado desde los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud.

Berrocal fue atropellado el pasado 2 de febrero. El vehículo causante del accidente se dio a la fuga. La víctima asumió los costos de la curación.

En el hospital Honorio Delgado le recomendaron una operación en la pierna rota. El médico que lo atendía le entregó una receta con los insumos para la intervención. En el reverso de la receta le escribió el nombre y teléfono de varias empresas donde debía hacer la adquisición.

Berrocal eligió a la empresa Import Export Medical AQP EIRL. Todo le costó S/ 850. Los representantes de dicha compañía no solo vendieron la medicina, también le prometieron gestionar en forma rápida su operación como si ellos trabajaran en el Hospital Honorio Delgado.

“Fue la señorita Ruth (vendedora de Import Export). Ella me dijo que coordinaría con los médicos para que mi operación salga rápido”, explicó Berrocal. Sin embargo, había transcurrido más de un mes y la intervención no se efectuaba.

Berrocal, preocupado, llamó a Ruth y esta le dijo que debía esperar. Cansado de la situación, el paciente hizo la denuncia en la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero. No le hicieron caso.

Berrocal llamó a Ruth en presencia de un reportero de La República. Le hizo recuerdo de su promesa de hablar con el médico para que lo operen. Ruth ofreció derivarlo a otro médico, este le cobraría pero sería menos.

Otro galeno del mismo nosocomio ofreció a Berrocal hacerle la operación en una clínica privada. “Yo te opero por S/ 3 500 en una clínica, me dijo”. Este galeno, de apellido Meza, le escribió su teléfono en una receta con el sello del área de emergencias del Honorio Delgado.

Refuerzan denuncia

La República conversó con Octavio Chirinos. Este justificó el hecho. “¿De quién es la culpa de que las salas de operaciones del hospital no funcionen a su máxima capacidad? Claro que es reprochable que se presenten ese tipo de casos, si es así, investigaremos. Pero es por esto que necesitamos que se solucione la crisis, para que los pacientes tampoco tengan necesidad de irse a otro lado”, dijo Chirinos. Culpó al gobierno de la desatención al sector.

En este nosocomio se estima que hay 600 operaciones embalsadas.

En tanto, el jefe del Centro Quirúrgico del Honorio Delgado, Hugo Paredes, pidió investigar el caso. “Por favor, eso se tiene que denunciar. Es la única forma de desenquistar la corrupción. Seguro todos se van a negar y la denuncia quedará en nada”.

Cuando Paredes escuchó que Meza habría ofrecido a Berrocal operarlo en otro lado, dijo: “No pueden estar llevándose los pacientes. No lo ha hecho una vez, sino mil veces. No hemos podido probarlo. Encima se pone liso cuando le reclamamos”, dijo el médico, refiriéndose a Humberto Meza Valdivia.

Sin embargo, Paredes descartó que haya algún tipo de coordinación entre las proveedoras de insumos y los médicos. “Es casi imposible. Aquí se programan las operaciones en orden de antigüedad”, explicó.

Niega todo

Meza Valdivia también negó que haya hecho el ofrecimiento al señor Berrocal. Dijo que sí lo recuerda y lo calificó de peligroso porque golpeó a un cuidante con su muleta y se escapó del nosocomio. Aunque aceptó que sí trabaja en una clínica privada.

Al final, el director del hospital pidió que se hagan las denuncias formales para investigar el caso. Señaló que además está detrás de los médicos que trabajan en centros privados y que se escapan en horarios de trabajo para atender allí.

"Informamos a médicos que paciente está listo"

Carlos Arrieta es gerente de la empresa Import Export Medical AQP y también médico. Dijo que Berrocal es malcriado, que se escapó del hospital cuando lo iban a operar. Además, dijo, le devolvieron el dinero de los insumos comprados.

Este galeno explicó además que "las coordinaciones" con los médicos no son para apurar operaciones, solo para informarles que el paciente tiene todo y está listo para que lo programen. Algo extraña la respuesta de Arrieta, aunque negó algún negociado detrás de la venta de los insumos médicos. Aclaró que no dan comisión ni ningún tipo de rédito económico a los médicos.

No deja de ser una situación extraña la actitud proactiva de esta proveedora frente al trámite de las operaciones. ¿Qué interés se persigue en ello? ¿Y, por qué los médicos recomiendan ciertas empresas?