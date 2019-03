Pedro, Juan y Carlos

Federico Rosado Periodista

Pedro y Juan van al mismo colegio, estudian en el mismo año.

Pedro sale de su casa al colegio contento, se podría decir que casi feliz. Espera ansioso la combi, quiere llegar pronto. Juan sale de su casa, por él quedarse, el colegio no le gusta, todas las mañanas es lo mismo: su mamá le grita que se despierte, que tiene que ir al colegio, él no quiere.

Pedro llega al colegio y saluda a sus amigos, conversa y juega con ellos; no es un buen alumno, tampoco es malo, por lo general su conducta es regular. Juan se queda parado frente al colegio, por él irse, está ahí un rato hasta que un profesor le dice que pase, que se va a hacer tarde, que tiene que entrar. Juan no tiene amigos, no es un buen alumno, tampoco es malo, por lo general su conducta es regular.

A Pedro le encanta el recreo, es el momento extraordinario de su vida, la máxima explosión de amistad, cuando comparte a plenitud, el recreo es la felicidad para él. Para Juan, el recreo es lo peor: es la burla total de los otros chicos, lo insultan, le pegan, escupitajos, patadas, puñetes, literalmente una tortura. Últimamente su refugio es el baño, ahí se esconde, hasta que lo descubrieron y fue peor. En la clase, Pedro se aburre un poco, aunque como está con sus amigos, la cosa es pasable, participa poco, ríe con las bromas. En la clase, Juan sigue sufriendo, su cuadernos tienen pocas hojas, sus lapiceros y lápices están rotos, su mochila igual. Sus compañeros son los culpables.

Pedro y Juan estudian en el mismo salón. Se sientan un poquito lejos. Pedro siente lástima por Juan, aunque alguna que otra vez ha sido su víctima. Juan mira a Pedro, no siente nada por él, aunque sí, siente cólera, miedo, desprecio, como por todos los demás.

Pedro no quiere regresar del colegio, pero debe volver a su casa, donde será infeliz, porque para sus padres no existe, lo maltratan, donde sufre mucho. Juan quiere regresar a su casa, ahí está tranquilo, sus padres lo quieren mucho, pero nunca les ha dicho que en el colegio lo maltratan, y sufre mucho. Pedro quiere que sea mañana, pero que no sea sábado ni domingo. Juan no quiere que sea mañana, salvo que sea sábado y domingo.

¿Y Carlos? Sufre en su casa y el colegio.