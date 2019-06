El gesto político

“Un gesto político sería una escenificación que permite al actor político captar la atención de los medios y de la opinión pública. Por lo tanto, podríamos decir que un gesto político es un movimiento (deliberadamente exagerado, calculado) que hace más expresivo (e impactante) el mensaje que un político lanza (a través de los medios) hacia el electorado u otros actores políticos (partidos, candidatos). (Xavier Fähndrich en elsingulardigital.cat).

Al cumplir un año Martín Vizcarra en la presidencia, se destaca como primer gesto político el ponerse como abanderado de la anticorrupción nacional; luego, en el discurso del 28 de julio, el lanzar los cuatro proyectos de reforma constitucional y, al modificar el Congreso el cuarto, oponerse y propiciar la fórmula Sí, Sí, Sí, No para el referéndum, con éxito contundente.

El penúltimo gesto: cambiar el gabinete ante la tibia actitud de su premier, pero con la duda de que su sucesor -Salvador del Solar, personaje no político- pueda hacer buena gestión, pues ser director y actor no es garantía de comunicación, ya que se actúa según un guión que debe “escribir” una política de gobierno definida y coherente. Y, el último gesto de Vizcarra, la reforma política, carece de la fuerza necesaria para tomarla como una acción inmediata por haberla llevado a consulta general. Esto no convierte al gesto político en acción de gobierno, que es lo que se espera.

“Un gesto político obedece a una elección muy medida del mensaje, del canal, del momento, de la escena, para generar el máximo ruido posible para que los efectos del discurso político contribuyan a cambiar la realidad” (Ibid.). No como la caricatura de gesto político, por inoportuna e irreal, de la vicepresidenta Mercedes Aráoz al creer que los congresistas merecen un aumento de sueldo, en momento que acumulaban desprestigio por un cobro indebido. Falta de visión política y conciencia de la realidad que hace temer por su condición de reemplazo de Vizcarra. Por el contrario, hay gestos políticos que son a la vez acciones de gobierno por su resultado en el cambio de la realidad, como el desalojo de los ambulantes de Gamarra en La Victoria, Lima, y que ha sido replicado en Cerro Colorado, Arequipa.