Guevara descarta una cacería de brujas contra trabajadores del MAS

Ante la conclusión de los contratos de cerca de dos mil trabajadores a fines de marzo, el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén, dejó sentado que no hay una cacería de brujas contra militantes del Movimiento de Afirmación Social (MAS), que aún mantiene su gestión.

“Siempre hay áreas críticas de gobierno que hay que darle continuidad, no es que la gente del MAS se esté reciclando. Por ejemplo, en Planificación, hay una experiencia ganada en la relación con el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 15 de abril hay que certificar todos los proyectos que vamos a planificar para el 2020”, precisó Guevara.

El también presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, recordó que cuando estaba en campaña ofreció que si había gente que ha trabajado con el MAS y cumple con ciertos requisitos debía quedarse, “porque tampoco se trata de una cacería indiscriminada, simplemente respetando los derechos, soy responsable y prudente a la vez; si hay una persona que sabe una materia determinada debe quedarse”.

Ayer me reuní –reveló– con el gerente de Planeamiento, a quien sindican que es del MAS, donde tiene que verse el refinanciamiento de la deuda que nos dejaron. Fíjate que nosotros recibimos de canon 16 millones de soles al año, y luego tenemos que pagar de intereses 19 millones de soles, y eso se paga con plata del canon.

“Recientemente me reuní con el ministro de Economía y Finanzas, le dije que tenemos que refinanciar esa deuda, y le advertí que en todo caso me declaro insolvente como región Cajamarca. No es el clásico perro muerto, es que no hemos gastado esa plata, se ha gastado poco de los 88 millones de soles, habían muchos proyectos que no estaban con el expediente técnico y otros mal elaborados, y sin embargo estaban pagando esa cantidad de intereses al año”, se quejó.