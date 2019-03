Cáceres Llica: “Yo tengo que obedecer a mi pueblo… Tía María no va y no va”

Con el lema “Agro sí, mina no”, cientos de agricultores del valle de Tambo (Islay) conmemoraron un año más de la gesta en contra del proyecto minero Tía María realizada el 23 de marzo del 2015. Niños, adultos y ancianos portaron banderines y polos de color verde.

La sesión solemne inició con el izamiento del pabellón Nacional y bandera de Arequipa que fue presidida por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres; el alcalde provincial, Edgar Rivera; y los parlamentarios Sergio Dávila y Horacio Zeballos. Después del mediodía, se inició el desfile cívico donde participaron los miembros de las juntas de usuarios locales y de las asociaciones.

TÍA MARÍA NO VA

En su discurso, el gobernador Cáceres Llica ratificó sus promesas realizadas en campaña. "Considero que debemos defender la agricultura y ustedes son el ejemplo, ustedes me han puesto como gobernador, yo tengo que obedecer a mi pueblo y por lo tanto la posición de nuestro pueblo es Tía María no va y no va”.

Asimismo, el dirigente antiminero, Jorge del Carpio afirmó: “Agentes encubiertos díganle a su presidente (Martín Vizcarra) que esta es una causa perdida para Southern (dueños de Tía María) Unidos venceremos obreros del campo, estudiantes (...) el triunfo se acerca, enterremos al cadáver de Southern”.

Al finalizar el desfile cívico, en el valle de Tambo se realizó una olla común y luego los pobladores participaron del Foro: “Defensa de los territorios y criminalización de la voluntad popular” que se realizará en el distrito de Cocachacra.

Hay que señalar que el Gobierno aún no otorga la licencia de construcción al proyecto minero para que inicie sus operaciones. Además en agosto del presente año vencerá el Estudio de impacto Ambiental (EIA). Si eso pasa Southern tendrá que tramitar nuevamente este permiso.