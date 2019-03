Para el Sheraton no se destruyó un muro inca que era original

José Víctor Salcedo

En 2016, la Contraloría hizo un informe a pedido de la Fiscalía Anticorrupción del Cusco sobre la construcción del hotel Four Points By Sheraton en la calle Saphy del Centro Histórico. Ese organismo concluyó que la constructora R&G construyó destruyendo un predio donde había un muro inca y otro republicano. En esta entrevista la arquitecta, representante de R&G, Eliana Ruiz, sostiene que eso es falso, que ellos cumplieron con los trámites. Acerca de la vulneración del coeficiente de 1.4 por 2.4, dijo que no tenían por qué saber que el Plan Maestro sólo permitía construcciones con un coeficiente de 1.4 (dos pisos).

La Contraloría concluyó que el hotel Sheraton se construyó destruyendo un muro inca y otro republicano. ¿Qué responden ustedes?

Puedo responder que la municipalidad del Cusco, antes de hacer cualquier proyecto arquitectónico, nos entrega una catalogación que elaboran. En esas fichas del municipio dicen que todos los bloques se consideran elementos sin valor, salvo en el caso A, que es un elemento patrimonial.

Se dice que se destruyeron muros.

La ficha (muestra una de catalogación) de la calle Saphi N.º 874 dice que la identificación del paramento es con elementos líticos originales reutilizados. Hay original prehispánico (sector 5), que se refiere a elementos líticos sueltos. Eso significa que el muro que se dice fue destruido estaba con elementos reutilizados. No se destruyó ningún muro original.

¿No hubo destrucción?

No hubo destrucción, se fue acondicionando lo que se ha encontrado en el lugar. Y esto pasa con cada uno de los terrenos cuya ficha de catalogación dice "sin valor".

¿Sobre la base de qué, entonces, la Contraloría saca esa conclusión?

Probablemente no hubo una buena información, se habrían dejado llevar por lo que alguien dijo. Tenemos documentos de los miembros del Ministerio de Cultura que informan en el tiempo. El 9 de diciembre de 2009 se hace un informe en el cual la arqueóloga Rosa Quirita y Juan Carlos Meléndez dicen que la zona había sido disturbada (modificada).

¿Cuál es la situación actual de esos vestigios?

Este muro está restituido dentro de este proyecto actual.

Respecto al muro inca, Contraloría señala que se autorizó el “desmontaje” del inmueble 704, cuando en los documentos de gestión municipal no existe la figura de “desmontaje”, solo la “demolición”.

Eso es imposible. Cómo podría decir la Contraloría una cosa de esas si la Comisión Técnica Calificadora evaluó y si no hubiera estado de acuerdo con un procedimiento; me hubiera observado, no conforme, o desaprobado por último.

La Contraloría dice que en los documentos de gestión municipal no existe la figura de “desmontaje”, solo la “demolición”. O sea, R&G debió hacer un trámite de demolición y no de desmontaje.

No, debe haber un trámite de restitución. No existe en este caso un trámite de demolición propiamente dicho. En este caso, el tema es básicamente de arqueología y yo quiero referirme al tema de altura, volumetría, coeficientes; sin embargo, considero que dentro del expediente debió haber habido una comisión para la revisión y para aprobar la restitución del muro.

Sobre coeficientes. Según el Plan Maestro, el máximo coeficiente de edificación era 1.4 (dos pisos). ¿Cómo consiguieron que la comuna provincial les otorgue el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificaciones con un coeficiente de 2.4, contraviniendo esa regla?

Ese es un tema interesante. En primer lugar, el administrado no puede otorgarse a sí mismo el parámetro. Podemos decir que cuando la municipalidad le otorga el parámetro 2.4 al administrado, este confía en la seguridad jurídica y eleva con ese parámetro al Ministerio de Cultura para la aprobación del anteproyecto.

¿No sabían que el coeficiente máximo era de 1.4?

En este caso, el administrado no tiene la obligación de saberlo, para eso toman los servicios profesionales de un equipo de personas para que en base a ese parámetro que le otorga la municipalidad (haga los trámites).

Pero es incompatible con los parámetros que permite el Plan Maestro...

Se supone que cuando el administrado hace su documentación, tiene la seguridad jurídica de que está haciendo lo correcto y que la municipalidad le está otorgando el documento como debe ser. Aun así, quiero aclarar ese tema.

Porque se genera suspicacias. ¿Cómo se aceptó un coeficiente contrario al Plan Maestro?

Con seguridad le puedo decir que en algunos sectores del centro de la ciudad ahora se entrega coeficientes de 2.4. Aun así, puedo decirles que la empresa ni siquiera ha llegado al 2.4. La empresa, al hacer la construcción, llegó al 1.62, ni siquiera alcanzó al 2.4 que tenía por varias razones.

La Contraloría señala que cuando la solicitud de permiso para modificar y ampliar el proyecto de R&G recién estaba en trámite, la empresa ya ejecutaba los cambios.

La empresa estaba ejecutando los trabajos que habían sido aprobados con la licencia del 2011. Esos eran los trabajos que se estaban haciendo mientras se hacían los otros trámites.

¿No se excedieron?

El 4 de octubre de 2016, una comisión técnica del Ministerio de Cultura dice, entre otras cosas, que hacia la calle Saphy y Don Bosco se tiene que las alturas están dentro de los márgenes del Plan Maestro.

Sin embargo, Icomos recomienda demoler cinco pisos de la edificación.

Puedo decir que este tema debió resolverse en la ciudad y no debió irse a las instancias internacionales.❖