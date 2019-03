Jorge Muñoz rechaza propuesta para pintar murales en la Vía Expresa [VIDEO]

Luego de que la Municipalidad de Lima anunciara que no autorizará el proyecto de pintado de murales a lo largo de 3 kilómetros de la Vía Expresa de Paseo de la República, propuesto de la asociación Validarte, el alcalde Jorge Muñoz explicó la razón de dicha decisión.

La Municipalidad de Lima informa que no ha autorizado ni autorizara el proyecto del pintado de murales presentado por la Asociación Validarte. — Muni de Lima (@MuniLima) 21 de marzo de 2019

El burgomaestre señaló ser “un promotor del arte” y estar a favor del arte urbano. Sin embargo, se vio obligado a rechazar la realización de la Primera Bienal Internacional de Muralización, pues los auspiciadores del evento pretendían utilizar el espacio público en su beneficio.

“Hay 300 auspiciadores que están detrás de esto y lo que buscaban era tener algún tipo de presencia en el espacio que se iba a pintar. No es dable. Eso lo han lotizado para vender esos auspicios”, declaró Muñoz a Canal N.

Además, precisó que para tomar la decisión ha consultado con especialistas. “Todos los técnicos y arquitectos con lo que hemos trabajado me han dicho que no es conveniente aprobarlo y a mí tampoco me parecía”, agregó.

Por su parte, la asociación Validarte manifestó, mediante un comunicado, su rechazo a la decisión de la comuna. Según un documento que publicaron en su cuenta de Facebook, la gerencia de Cultura del municipio ya había brindado el permiso para el evento.

"Decisión extraña, ya que el día 6 de marzo de 2019 (luego de varias reuniones de coordinación) la Municipalidad emitió una carta a nombre de la Gerencia de Cultura, firmada por la Sra. Arabela Bartra Mujica, Sub Gerenta de Cultura, en donde comunicaron que sí brindarían el apoyo solicitado por nuestra asociación. Apoyo estipulado como permisos y autorizaciones para el desarrollo del evento programado del 25 al 29 de abril y que colocaría a la Municipalidad como coorganizadora de la Bienal", se lee en el comunicado.