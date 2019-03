Denuncian a sacerdote por tocamientos contra adolescente en Nuevo Chimbote

Áncash. Un enfurecido padre denunció al sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Nuevo Chimbote, Marco Antonio Huaripata Medina, por presuntamente haber realizado tocamientos indebidos contra su menor hija de 16 años, aprovechándose de condición de propulsora de catequesis e integrante del coro de la iglesia.

Tal era su indignación que acudió al recinto eclesiástico para encarar violentamente al cura, pero sus familiares impidieron que la situación pasara a mayores; no obstante, logró decirle lo que pensaba sindicándolo como el responsable del delito contra el pudor.

“Mi hija no soportó más seguir ocultando algo tan grave y llorando me contó que el sacerdote Marco Antonio Huaripata había cometido tocamientos indebidos contra ella, cosas aberrantes que no podría mencionar, por eso quise golpearlo, pero mi familia no me dejó. Lo peor de todo es que este cura es una bestia porque negó su delito y me dijo que solo cometió un error al haber besado a mi hija”, pronunció.

Según consta en la denuncia policial, los vejámenes iniciaron en octubre del año pasado en los ambientes de la inglesa.

“Estoy decepcionado de este sacerdote, porque fue él quien el año pasado bautizó a mis cuatro hijos, ahora lo que exijo es justicia, que este sujeto pague por el daño causado a mi hija y probablemente a otras menores”, añadió.

En la comisaría de Buenos Aires el sacerdote Marco Antonio Huaripata negó los hechos y solo admitió haber besado a la menor.

Cabe indicar que el fiscal de turno al advertir que no había flagrancia delictiva, citó al sacerdote para que brinde su declaración en nueva fecha y lo dejó en libertad. Se espera en las próximas horas el pronunciamiento del obispo de Chimbote, monseñor Ángel Francisco Simón Piorno.