Hallan a niño de 5 años durmiendo ebrio en calles de Huaraz

Irresponsabilidad total. Un niño de 5 años de edad fue encontrado totalmente ebrio en los exteriores de su vivienda, ubicada en Huaraz. Todo indica que su hermano mayor, aprovechando que su madre descansaba luego de un largo viaje, le habría dado de beber alcohol. El hecho ocurrió la madrugada del último domingo.

La madre del menor, de nombre Isolina, narró a los medios de comunicación locales que ella llegó de un viaje de negocios muy cansado, por lo que se dispuso a descansar. Antes de llegar a su habitación observó que el primero de sus hijos estaba libando licor junto a sus amigos, pero no le dio importancia porque afirma que lo hace con frecuencia, en tanto constató que el niño dormía en su cuarto.

No sabe en qué momento el vástago en cuestión habría descendido para encontrarse con el mayor, y no se explica a ciencia cierta cómo es que resultó acostado en la vereda. Imagina dos situaciones: que lo habrían motivado a beber o tomó sin permiso el licor aprovechando que su hermano se quedó dormido.

Lo cierto es que la madre se encuentra desesperada, porque se planteó retirarle la custodia de su vástago; sin embargo, reafirma que ella no fue partícipe del hecho. “No sé en qué momento él se habrá despertado y haya bajado a la sala para encontrarse con su hermano. No me pueden quitar a mi menor; yo no he estado borracha; por el contrario, pido que a mi hijo Kevin se le castigue ejemplarmente. Yo por lo menos lo voy a echar de la casa”, sentenció la angustiada progenitora.

Debido a su estado, el menor fue trasladado al hospital de Huaraz, donde los médicos diagnosticaron intoxicación y problemas digestivos. Quedó en observación.