Vecinos de V.E.S. denunciaron que fueron estafados por un falso cura [VIDEO]

Un grupo de vecinos de Villa El Salvador denunciaron que fueron estafados por falso religioso, identificado como Luis Alberto Loayza Murillo. El supuesto sacerdote les ofreció venderles computadoras por el monto de100 soles. Por el módico precio y la confianza de que le tenían, las personas hicieron el depósito en la cuenta de Loayza, pero nunca recibieron nada.

Una de las agraviadas contó a América Noticias que conocieron a Loayza hace un año y tres meses a través de un catequista. En todo este tiempo, al menos unas seis veces fue a la zona a realizar confesiones a los feligreses.

Este mes, ella recibió un llamada del falso cura para ofrecerle una laptop por el mencionado precio. La mujer accedió, pero no tuvo más noticias del religioso.

También existen víctimas de esta modalidad de estafa en Independencia y San Juan de Lurigancho. “Hace 15 días [me llamó] y me dijo: 'Me están llegando laptops, tengo que pagar a Aduanas y tan solo 100 soles por cada laptop'. Yo creyendo en él le dije a la familia y le deposité 400 soles”, declaró Cecilio Valdivia, otro agraviado.

El supuesto religioso trató de justificar dichas entregas de dinero de los denunciantes diciendo que eran pagos por su labor como cura. “Muchas veces me depositan dinero por adelanto de misas, algunos sacramentos o por terceras cosas, pero no recuerdo sinceramente”, dijo.

Cabe señalar que, en el 2014, el seminario Santo Toribio de Mogrovejo denunció en su cuenta de Facebook que Luis Loayza se hacía pasar como sacerdote y formador de su congregación.

“Queremos negar tajantemente que este señor realiza dichas funciones y que es sacerdote de nuestra arquidiócesis. Nos hemos enterado que esta usando el nombre de nuestro seminario para estafar, una de sus víctimas fue un diácono argentino”, se lee en el comunicado.