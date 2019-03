SJL: hombre quedó desfigurado y terminó siendo denunciado por su agresor [VIDEO]

Le cortaron la cara y fue denunciado por su agresor. En San Juan de Lurigancho, un hombre identificado como Juan Carlos Valverde terminó con el rostro desfigurado luego que un sujeto lo atacara con dos hojas de afeitar y ahora tiene 75 puntos tras la herida.

Según explicó la víctima, el conflicto inició el último domingo cuando después de un partido de fulbito se inició una pelea entre su cuñado y otro sujeto, hijo de un hombre identificado como Jorge Luis Márquez Antón, su agresor.

“Yo he salido en defensa de mi cuñado y el hijo ha llamado al papá. El papá me estaba esperando con cuatro motos y ocho chicos, que han estado amenazando a mi esposa, que me iban a matar, que me iban a degollar”, indicó Juan Carlos Valverde.

Tras lo sucedido, fue de emergencia a un nosocomio para atenderse la herida que requirió 75 puntos. Sin embargo, después acudió a la comisaría 10 de Octubre para interponer su denuncia, pero se dio con la sorpresa de que el denunciado era él.

"Yo me quedé detenido, inclusive he dormido con el agresor en la misma celda cuando no es justo. Me dijeron que tenía que quedarme detenido porque el hijo de mi agresor me denunció de haberlo golpeado”, precisó el joven de 27 años.

El abogado del agraviado, Pío Torres, indicó que de inmediato se deben hacer la presentación de cargos a fin de que el sujeto que agredió a su cliente tenga una prisión preventiva.

Las cámaras de América Noticias buscaron a Jorge Luis Márquez Antón en su domicilio que figura en su ficha Reniec, pero no había rastro de él. En tanto, Juan Carlos Valverde pidió ayuda para comprar sus medicamentos.