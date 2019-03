Áncash: 39 municipios no cumplieron con transferencia

Treinta y nueve municipalidades de la región Áncash (7 provinciales y 32 distritales) no han cumplido con el proceso de transferencia y actos de rendición de cuentas, así lo advirtió el gerente regional de Control de Áncash, David Quiroga Paiva.

Explicó que las exautoridades de los gobiernos locales no cumplieron con realizar la transferencia de la gestión administrativa a las nuevas autoridades para que faciliten la labor a las nuevas gestiones. “Desde el lunes hasta el viernes, el personal de la Contraloría está llegando a las municipalidades que no han cumplido con informar sobre el proceso de transferencia. Desde junio del 2018 hemos estado acompañando a las comunas en el proceso de transferencia, pero no todas han cumplido”, pronunció.

Mediante este operativo los auditores verificarán si las exautoridades de los gobiernos regionales y/o locales, en donde se renovaron autoridades con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, cumplieron con realizar la transferencia de gestión administrativa de sus respectivas gestiones con el Informe de Transferencia y Rendición de Cuentas y el Acta de Transferencia.

La Municipalidad Provincial del Santa figura en la lista de las 39 comunas que no cumplieron con estos informes, por ello un equipo de la Contraloría General de la República llegó hasta el palacio edil para realizar un operativo sobre el proceso de transferencia que debieron realizar los funcionarios y exfuncionarios durante el cambio de gestión.

Cabe indicar que el referido proceso culminó el 31 de diciembre pasado y la rendición de cuentas de ese trabajo se debió realizar el 21 de enero de 2019, pero el municipio de Chimbote omitió esa información al ente fiscalizador.

“Un adecuado proceso de transferencia hubiese permitido al nuevo gobierno edil conocer exactamente cuánto de dinero le dejaron, las deudas con proveedores, las dificultades con algunos programas como el Vaso de Leche y una mayor facilidad para realizar un concurso de contratación de personal”, añadió Quiroga.