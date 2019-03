"Nos hacen perder tiempo": padre de víctima de feminicidio en Pisco denuncia inacción de policías

A pesar de ser mujeres no se solidarizaron con la desaparición de Karina Paola Chávez Vílchez (24). La joven víctima de feminicidio fue asesinada y enterrada dentro de una casa en Pisco. Hace un año, sus padres denunciaron su ausencia en una comisaría local, pero allí solo obtuvieron como respuesta la indiferencia del cuerpo policial.

Según el testimonio del padre de Karina Chávez, Leoncio Chávez, las mujeres policías que recibieron la denuncia minimizaron la desaparición de su hija. Incluso se atrevieron a calificar como una 'pérdida de tiempo' iniciar la búsqueda de la jove, cuyo cadáver fue hallado este último miércoles en el patio de la casa donde vivió con su pareja.

"Estaba muy desesperado de no ver a mi hija y le dije: 'señora por favor quiero que actúen ya en la búsqueda de mi hija, porque ya tiene el teléfono apagado'. Luego me preguntaron la edad de mi hija y les dije: 'mi hija ya tiene 24 años' y ellas me respondieron: 'de acá a un mes ya está regresando porque este caso nosotros lo vivimos y a nosotros nos hacen perder el tiempo'”, narró un consternado Leoncio Chávez.

Hallazgo del cadáver de Karina Chávez

La búsqueda que emprendieron los amigos y familiares de Karina Paola Chávez Vílchez inició el 5 de abril del 2018. Señaló que viajaría a Arequipa por un trabajo pero se fue junto a Yan Oswaldo Atoche Melgar (30) hacia Pisco. Ese fue el inicio de un final marcado por el machismo.

El olor nauseabundo empezó a extenderse en Mza. L del asentamiento humano 14 de Setiembre. Por ello, agentes de la División de Desaparecidos y Trata de Personas de la Policía fueron alertados por los nuevos residentes del inmueble que se sorprendieron por una construcción que se hizo en el patio de esa propiedad.

Todo apunta a que a la joven natural de Piura la vida le fue arrebatada por Yan Oswaldo Atoche Melgar, originario de Tumbes. Una gruesa capa de cemento escondían los restos óseos de Karina.

El cadáver de la víctima de feminicidio permanece en la morgue de Pisco a fin de que se le realicen las pruebas de ADN.