Policía fue atropellada por mujer que conducía sin brevete en Huachipa [VIDEO]

Una mujer, identificada como Vania Janeth Escalante Vargas, atropelló a una policía para fugarse de la intervención, pues no tenía licencia de conducir. Escalante fue detenida y llevada a la comisaría de Huachipa.

La suboficial Vani Centeno Vásquez dirigía el tránsito en el distrito Lurigancho-Chosica, cuando decidió intervenir el auto de placa C9I-173, pues iba en contra y casi atropella a una señora que pasaba por el lugar.

“Yo me acerqué a ella y le dije: ‘Está en contra, retírese. Mire lo que provoca’. Estaba delante de ella, mete su carro y vino de frente hacia mí. Para no lastimarme, yo me agarro de su capó. Ella me tenía colgada, giró con mi cuerpo encima del carro. Cuando frenó, yo me paré y siguió empujándome con su carro”, contó la agente agraviada.

Escalante intentó emprender la marcha nuevamente, pero se detuvo cuando la policía sacó su arma de reglamento y le apuntó al vehículo.

Con la ayuda de otros efectivos, la conductora fue esposada y trasladada a la comisaría de Huachipa, donde se verificó que no tenía brevete.

Al respecto, Escalante manifestó que sabe manejar, pero no tiene brevete. También intentó justificar la infracción que cometió cuando fue intervenida. “Yo no sabía que era sentido contrario.

“Es que yo estaba siguiendo una minivan que salía por ahí, porque el otro lado estaba atorado con tráfico. Yo no sabía que era sentido contrario. Pero ningún carro pasa por ahí”, declaró. Ahora, la mujer detenida será denunciada por los delitos contra la administración pública y contra la vida, el cuerpo y la salud.