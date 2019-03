S.J.L.: doctora denunció que intentaron violarla al interior de un centro de salud

Indignante. La directora del Centro de Salud San Hilarión denunció que un trabajador de limpieza intentó violarla al interior de su consultorio, en San Juan de Lurigancho.

Juan Excebio Dávila Sandoval (45) es el sujeto que, sin ningún reparo, se acercó a la doctora bajo la excusa de contarle un tema personal pero aprovechó el momento para abalanzarse contra ella y tocarla indebidamente. En una intensa lucha por defenderse, la mujer escapó de su agresor.

Acompañada de sus familiares, la agraviada decidió denunciarlo ante la Policía a quienes narró cómo el hombre se le acercó e intentó violarla cuando se encontraba de guardia.

"En el momento que yo estoy forcejeando, él me dice que no puede controlar sus instintos y me dijo que yo le gustaba", señaló la doctora identificada como María Isabel Cuno Quicaña.

Si bien en un principio el sujeto reconoció la denuncia, al ser trasladado a la comisaría cambió su versión de los hechos y negó haberla tocado. Pese a los hechos, la Primera Fiscalía Mixta de San Juan de Lurigancho lo liberó horas después.

"Él ha sido detenido el día siguiente en la Depincri - PNP de San Hilarión. No entendemos por qué la Primera Fiscalía le dio libertad en menos de 10 horas", declaró el abogado de Cuno Quicaña.

Tras la denuncia, el sujeto fue separado de su centro de labores.