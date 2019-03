Jorge Muñoz pide tener representante de la MML en el directorio de Sedapal

El último lunes, el alcalde Jorge Muñoz indicó que quisiera que la Municipalidad de Lima tenga a un representante en el directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Una propuesta que fue vista como ‘‘lógica’’ por el titular de la cartera de Vivienda, Carlos Bruce. ‘‘Yo lo veo con buenos ojos. Me parece lógico que la jurisdicción a la cual sirve la empresa de manera mayoritaria tenga un asiento allí’’, afirmó el ministro.



Por su lado, Jorge Muñoz dijo que no es la primera vez que realiza este pedido. ‘‘Es un tema que veníamos solicitando desde que ocurrió el hecho (aniego) en San Juan de Lurigancho y nos preguntamos ¿cómo era posible que en ese directorio no hubiese un representante de la Municipalidad de Lima?’’, indicó el burgomaestre para RPP. Él afirmó que esto sería con la finalidad de que la comuna sea fiscalizadora, crítica, orientadora de las políticas que realiza su gestión, así como también receptora de las ideas que tiene Sedapal en relación a determinados proyectos.

El alcalde también se pronunció sobre los ambulantes que se han trasladado de Gamarra hacia la avenida Aviación. Él indicó que la vía será intervenida. ‘‘Eso es algo en lo que estamos trabajando desde el otro día’’, indicó. Muñoz agregó que ya se ha reunido con el general de la PNP Mario Arata, así como con otros miembros de la Policía, para poder hacer un operativo en la zona. ‘‘Queremos aprovechar esta buena energía para realizar un trabajo positivo a favor de los ciudadanos’’, sentenció.

Cuando se le cuestionó sobre los avances hechos en La Victoria a comparación de los de Lima, Muñoz afirmó que ‘‘una cosa es cerrar un damero que tiene pocas cuadras y otra cosa es intervenir toda una avenida (Aviación) que tiene tantos años y población que se ha ido enquistando’’. Dijo que son situaciones distintas y que se trabajarán de manera diferente. ‘‘Yo hubiese querido hacerlo antes, pero la Policía Nacional del Perú (PNP) no nos da las garantías para poder intervenir’’, explicó.