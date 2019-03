Sujeto que mató mascota de vecinos a patadas es detenido [VIDEO]

En el distrito de Chorrillos, un sujeto fue detenido por la Policía tras haber sido acusado de matar a la mascota de sus vecinos. Sergio Salazar Leguía le propinó cuatro patadas a la perra que provocaron su muerte instantáneamente.

Según señala el hombre, Luna, una labradora de siete años, habría intentado atarcarlo, motivo por el cual solo se defendió. No obstante, los dueños de esta nueva víctima de maltrato animal indicaron que el hombre no tiene ninguna lesión y que que su mascota era dócil y juguetona. Algo que aseguraron que los vecinos pueden confirmar. ‘‘Tengo testigos. Ellos han visto que mi perra no es agresiva, pueden ir a preguntar y van a decir lo mismo. Todos la conocen en el barrio’’, afirmó la mujer.

El certificado veterinario señala que la causa de muerte de la perra es traumatismo encefalocraneano. De acuerdo a la ley, Sergio Salazar podría tener una pena privativa no menor a tres años ni mayor a cinco. En el 2018, se modificó el artículo del código penal para considerar el maltrato animal como delito.

Tal como se logra observar en las imágenes, cuando el hombre estaba siendo llevado a la comisaría de San Genaro, en Chorrillos, su familia intentó proteger al sujeto que agredió al animal, pero al mismo tiempo también atacó a los reporteros y a los dueños de Luna. Luego fue conducido hasta la Fiscalía en donde deberá enfrentar a la justicia.

Los dueños de la perra han contado que la familia de Salazar también los ha amenazado y que viene esparciendo rumores falsos. Ellos piden la máxima sanción para la persona que mató a Luna, a quien consideraban como la engreída de la casa.