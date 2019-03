Termina preso en Lurigancho luego de montaje policial

En el penal de Lurigancho se encuentra recluido Luis Alejandro Loyola Huatay, un mototaxista de 22 años que la noche del 2 de febrero último fue aprehendido por un grupo de policías de la comisaría de Pachacámac, en Villa El Salvador, que lo acusó de un grave delito: tenencia ilegal de armas de fuego.

Esa noche, los policías, liderados por el comisario de la citada delegación, el mayor PNP Francisco Díaz Zamora, grabaron un video de la detención de Loyola donde señalaban que le habían encontrado una pistola entre sus prendas.

Hasta ahí todo parecía normal. Incluso, el video fue subido a la página web del Ministerio del Interior como un gran logro de la comisaría de Pachacámac.

Lo que se supo después, sin embargo, colocó una gran sombra de duda sobre aquella intervención policial.

Una cámara de seguridad había registrado minutos antes una detención policial distinta, en el mismo lugar y con los mismos protagonistas.

¿Qué pasó?

Aquella noche, la Policía venía siguiendo a dos sospechosos a quienes vieron abordar la mototaxi de Luis Loyola.

Cuando el joven conductor advierte que los policías iban detrás, se pegó a la derecha y redujo la velocidad para estacionar. Entonces uno de sus pasajeros lo amenaza con un arma para que continúe la marcha.

“Mi hermano no huyó, al contrario, si vemos las imágenes de las cámaras de seguridad, la mototaxi no corre, no hay una persecución como dice el parte policial. Lo intervienen, lo llevan y luego regresan para armar un video. Incluso se escucha que el oficial dice ‘dame la munición’ y otro policía dice ‘borra este video, pon la munición que te di’, todo esto es irregular”, señala José Loyola, hermano del detenido.

Ocurrió en el cruce de la calle Talara y la Av. Revolución, en VES. En ese lugar descendieron velozmente los pasajeros que llevaba Luis Loyola al ver que la Policía se acercaba. Antes arrojaron un arma al suelo.

La familia del mototaxista denuncia que se trata de un caso de abuso policial y que Luis Loyola no tiene antecedentes policiales. También señalan que en un primer momento se le acusó de maltrato familiar. “Le dieron una papeleta de detención por ese cargo y luego le cambiaron otra donde decía tenencia ilegal de armas”.

“Lo acusan de eso y en las redes sociales del Ministerio del Interior dicen que es parte de una banda que asaltaba buses de ‘Los Chinos’ y que fue capturado en medio de una balacera. (...) Yo acuso al mayor y a un suboficial, porque ellos le dicen a mi hermano ‘te vamos a hacer famoso ante la prensa’”, cuenta indignado José Loyola.

Delia Huatay, madre de Luis, pidió al ministro Carlos Morán ver este caso, y a las autoridades del Poder Judicial revisar la decisión del juez que dispuso nueve meses de prisión preventiva para el mototaxista. “Él es el sostén de su familia, tiene un niño pequeño y ese día estaba trabajando. Somos una familia pobre, pero a mis hijos los he criado con valores”, asegura. ❖

