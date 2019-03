Arequipa: Esposa de Cáceres Llica pidió garantías para su vida en 2014

Arequipa. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se publicó en varios medios el acta notarial que Jenniffer Neira hizo redactar para dejar constancia de los presuntos hostigamientos y amenazas de muerte que en ese tiempo le habría hecho quien hoy es su esposo, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. Pero eso no fue lo único que Neira hizo para protegerse de las presuntas amenazas. El 9 de enero de 2014 acudió a la gobernación (hoy prefectura) de Caylloma para solicitar garantías para su vida, debido a que se sentía vulnerable.

La solicitud de garantías que Neira ingresó a la prefectura de Caylloma indica que el motivo era: "Por los constantes acosos y amenazas de muerte desde el día de la separación desde el 21 de diciembre de 2013. Por los constantes acosos que viene produciendo día a día al ir a buscarme a mi casa continuamente, algunas veces en estado de ebriedad, al negarme a regresar con mi exconviviente (Cáceres Llica) empieza a agredirme psicológicamente con insultos y acoso por mensajes al celular".

La denuncia no quedó allí. Neira fue citada para el rendir su manifestación el 15 de enero del 2014, pero mediante una solicitud pide al prefecto de Caylloma que le dé una nueva fecha. En el documento explica que estaba interponiendo un acta notarial y que el físico lo tendría en unos días más. Con esto se confirmaría que tal acta realizada en la notaría de Miguel Villavicencio es verídica y que los mensajes de texto con frases denigrantes y amenazas de muerte también fueron transcritos. "...para probar fehacientemente las reiteradas amenazas de muerte y constantes hostigamiento", explica Neira en el documento enviado al prefecto, en el que le solicita una nueva fecha para su declaración.

Luego de eso, el 5 de marzo el caso fue derivado al gobernador (prefecto) de Arequipa, Miguel Guzmán Hinojosa, quien ahora es consejero regional de la provincia de La Unión. También se le remitió el expediente al subprefecto del distrito de Alto Selva Alegre, donde la pareja Neira-Cáceres convivía.

La República contactó con una de las asesoras de la señora Jenniffer Neira. Indicaron que "de temas personales no hablará. Por favor, respeten su vida personal".

También conversamos con Guzmán Hinojosa, quien aseveró que no recuerda el caso. "Cuando fui gobernador (prefecto) vimos un sinfín de casos de solicitud de garantías, no podemos recordar todos. En todo caso, no soy yo quien debería responderle, sino el prefecto actual (Hernán Vela)", manifestó.

Finalmente, buscamos al gobernador Elmer Cáceres. Tras hacerle la consulta sobre las garantías que pidió su esposa en contra suya en 2014, indicó: "Chismoso, a usted no le interesa, urraco o qué es, yo soy gobernador, yo hablo de Arequipa".