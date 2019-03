Moqueguanos deberán pagar más por el agua desde mayo

El incremento de las tarifas por el agua potable y alcantarillado se empezará a aplicar en la ciudad de Moquegua y sus cuatro centros poblados. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) publicó ayer la resolución de su Consejo Directivo 011-2019-Sunass.

En este documento se aprobó la nueva estructura tarifaria de la Entidad Prestadora de Servicios (EPS) Moquegua para el periodo 2019-2022. Con ello, más de 22 mil usuarios deberán pagar más por estos servicios.

El alza llega a 27.20% en promedio durante los próximos cuatros años. El ente regulador explicó que para este año el aumento será de un 9%, en el tercer año (2020) 7%, en el cuarto (2021) 7.7% y en el quinto (2022) no habrá incremento.

A esto se adicionará un 3.5% para mantenimiento de las redes de agua y desagüe en el centro poblado Los Ángeles. Este cobro se debe hacer efectivo cuando la obra que se ejecuta sea transferida por la Municipalidad de Mariscal Nieto a la EPS.

El gerente comercial de la empresa, Raúl Linares, refiere que el alza se aplicará a partir del siguiente ciclo de facturación (del 20 de marzo al 20 de abril) de este año. Los recibos llegarán a las familias con la variación desde el 1 de mayo.

Para el funcionario, la nueva fórmula de precios protege a un sector de las familias con menores ingresos económicos. Explicó que la facturación será verificada en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH); y en caso que un usuario sea encontrado en nivel socioeconómico pobre, se le focalizará con el subsidio cruzado.

Interviene la Otass

La EPS Moquegua está bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAS) del Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento (Otass) desde el 2015. Esta entidad ha invertido unos 15 millones de soles en diferentes acciones y adquisiciones a favor de la empresa.

Para Linares, si bien ha mejorado la situación de la EPS, lo que se tiene que garantizar es que sea sostenible. Indicó que la recaudación mensual alcanza los 800 mil soles. Refiere que este dinero se destina básicamente a operación y mantenimiento, así como compra de insumos y personal que bordea los 5 a 6 millones anuales.

Linares precisó que con lo que se recaude del alza, una parte se destinará a un Fondo de Inversiones para ejecutar obras de mejora, conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de agua que existen en nuestra región.

La Sunass argumenta que la variación de la tarifa que se aprobó se debe también al aumento de la inflación, que no ha sido actualizada. Acotó que la empresa se tiene que fortalecer para que pueda brindar un servicio de calidad autofinanciada.

Sin embargo, el dirigente del Cercado, Ronald Revilla, señaló no hay justificación para subir las tarifas porque no hay mejoras en el servicio. Dirigentes convocarán a los usuarios a una reunión entre hoy y mañana para evaluar si se acepta o no la nueva tarifa. Algunos sectores de la población promoverían protestas.

Sunass recibió en Tacna 2 380 quejas por elevados cobros

Hasta el 18 de marzo, la oficina regional de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) recibió 2 380 reclamos en Tacna por elevados cobros en recibos de agua.

Ante ello, verifican que la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) cumpla con el procedimiento de verificación sin vulnerar los derechos del usuario.

Geancarlo Bracamonte, responsable de Sunass, señaló que se han logrado 23 conciliaciones y según la norma, son 30 días los que se tienen para emitir una resolución. En ese periodo queda suspendida la facturación motivo de controversia.

Recordó que por norma, municipios no pueden observar el plan tarifario, solo usuarios o la EPS.