“Estamos entrando a una etapa de franca reconstrucción”

A una semana de cumplirse dos años del desborde del río Piura, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solar, llegó a la ciudad de Piura acompañado de los ministros de Vivienda y de Transportes para supervisar los trabajos que se realizan en el marco de la reconstrucción. La población no desaprovechó la oportunidad para hacer sentir su malestar.

El premier junto a la comitiva se trasladó hasta el distrito de Ignacio Escudero en la provincia de Sullana, donde inspeccionó los trabajos que se realizan en el puente sobre la quebrada La Manuela, en la vía Sullana-Talara, cuyo proyecto presenta un avance del 25%. La obra deberá concluir a finales de diciembre.

Del Solar también inspeccionó la ejecución de la carretera Locuto-Callejones, en Tambogrande; los trabajos de reforzamiento de los puntos críticos del dique izquierdo del río Piura; el puente Independencia y el canal Narihualá. Asimismo concluyó con una visita de inspección a la zona de Christian Requena en Catacaos, donde se construyen viviendas en la modalidad Sitio Propio.

Reclamos

En esta zona de la Villa Heroica la población con carteles en mano le exigió la pronta reconstrucción de sus viviendas, ya que a dos años del desborde aún no cuentan con un módulo. Y es que, como bien indicó el ministro de Vivienda, Carlos Bruce, de 12 mil casas que deben ser reconstruidas, solo 6 mil se han culminado.

Asimismo los moradores denunciaron el mal trabajo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), que empadronó a familias que no debían acceder a los módulos y ahora estas viviendas son ofertadas a 18 mil soles. Incluso lucen inhabitables, mientras que otras familias aún continúan entre esteras y calaminas.

“Todo Catacaos fue inundado y ahora nosotros pedimos que avancen con la reconstrucción. Hay mucha gente que no tiene módulos y aún espera ese beneficio. En mi A.H. Jorge Chávez somos 400 familias y solo han reconstruido 100. Mientras que en otros sectores los vende o nos piden 3 mil soles para reconstruir. No es justo que sigamos así. Esperamos que ahora no solo sean promesas sino que se haga realidad”, lamentó la moradora Lucila Puelles Reyes.

Anuncios

En tanto el premier Salvador de Solar dijo comprender el malestar de la población, no obstante, pidió paciencia y aseguró que este año se concretarán la mayoría de proyectos, ya que los dos primeros años se trabajó en evaluar daños y elaborar expedientes técnicos.

“Estamos a dos años y ya podemos decir que hemos entrado en una etapa de franca reconstrucción, se va a notar la celeridad en la ejecución de todos los ámbitos, recuperación de puentes, carreteras y canales. No hemos avanzando tanto como ustedes necesitan, siempre hay obstáculos en el camino, pero se ha ganado experiencia en estos dos años, ahora el énfasis debe enfocarse en trabajar con velocidad para llegar al 2021 con los trabajos concluidos”, enfatizó.

Construcción del hospital de Sullana

En el distrito de Ignacio Escudero, Salvador del Solar dijo: “El Hospital de Sullana será desligado del Hospital de Alta Complejidad de Piura y será prioridad para el Gobierno Central”.

La ministra de Salud, Zulema Tomás, también reconoció la necesidad de acelerar el proceso para que Sullana tenga su Hospital lo antes posible.

“Se va a desligar de la APP y se realizará con financiamiento de la Reconstrucción con Cambios y el Ministerio de Salud con la finalidad de acortar los plazos”, recalcó.