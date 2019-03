S.J.L.: Sedapal emitió recibidos de agua por mes en el que ocurrió aniego [VIDEO]

Decenas de vecinos, que fueron afectados por el aniego que ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho, han denunciado que la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) les está cobrando por el mes de enero mientras que se les había informado que esto no se haría.

Entre los denunciantes se encuentra Zoila Zuñiga, a quien se le había ofrecido no cobrarle; no obstante, ahora su recibo fue emitido por dos meses: enero y febrero, y deberá pagar 190 soles. Según lo señalado por la vecina de San Juan de Lurigancho, la mayoría de personas aún no cuenta con un medidor de agua, motivo por el cual no entienden cómo se ha podido determinar qué monto de dinero deben pagar.

Sin embargo, los problemas económicos no son los únicos que ha dejado el aniego de SJL, sino también los de salud. Entre estos se encuentran varios tipos de infecciones, como de la piel, del estómago; asimismo, alergias, tos, sinusitis, y otros más. ‘‘Cuando pasó el tema de la inundación, la atención médica no fue la mejor’’, aseveró una de las vecinas. Ella agregó que Mapfre les indicó que si se enfermaban, debían acercarse para evaluarlos y recién ahí ver si es que se podían hacer responsables.

Asimismo, otro hombre dijo que no se les ha pagado el dinero ofrecido. Este explicó que fuera de 133 mil soles, a su hermano solo desean pagarle 55 mil. Los vecinos piden que se les preste la debida atención, ya que aún continúan siendo afectados por el aniego que ocurrió en enero.